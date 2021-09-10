Продукти для мозку: як покращити пам'ять за допомогою дієти

Продукти для мозку: як покращити пам'ять за допомогою дієти

Коли вам потрібно підживити свій мозок, що перш за все спадає на думку: Кава, солодкий батончик, горіхи?.. Яка їжа насправді покращить розумовий процес?

Як зазначає американський дієтолог і спеціаліст зі здорового харчування Ванесса Ріссетто, адекватне споживання Омега-3 жирних кислот може допомогти нашому мозку працювати ефективніше.

Жирна риба, така як лосось, скумбрія, форель, оселедець і сардини, є багатими джерелами двох типів Омега-3 жирних кислот: ЕПК і ДГК.

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ЕПК (эйкозапентаеновая кислота) і ДГК (докозагексаеновая кислота) є фізіологічно необхідними для наших мозку та очей. Омега-3 жирні кислоти швидко забезпечують приток енергії, необхідний для передачі імпульсів між клітинами. Це дозволяє підвищити ефективність процесу мислення, а також зберегти в пам'яті інформацію.

ДГК активно транспортується через плаценту від матеріальної плоди, а також грає центральну роль у підпорядкуванні гомеостази запальних реакцій.

Омега-3 жирні кислоти також можуть допомогти у боротьбі з віковим розумовим зниженням.

"Омега-3 жирні кислоти регулюють функції мозку і допомагають боротися з погіршенням пам'яті",- говорить Ріссетто.

Найкращі продукти Омега-3

Звичайно, жирна риба це не єдина їжа, що стимулює мозок. Ось ще кілька, які ви можете включити у свій раціон.

Чорниця багата рослинними сполуками антоціанами. Дослідження показують, що вони мають протизапальну та антиоксидантну дію на організм. Антиоксиданти відіграють ключову роль у зменшенні запалення, пов’язаного з нейродегенеративними захворюваннями.

Куркума. Її активний інгредієнт куркумін несе всі переваги для здоров’я мозку. Дослідження показали, що в поєднанні з чорним перцем куркума може поліпшити пам’ять при хворобі Альцгеймера.

Темний шоколад містить групу рослинних антиоксидантних сполук, відомих як флавоноїди, що допомагають покращити пам’ять і затримати віковий розумовий спад. Головне - купувати чорний шоколад із вмістом какао 70% і більше.

Яєчний жовток багатий поживною речовиною під назвою холін. Два дослідження 2011-2012 рр показують, що більш високе споживання холіну пов'язане з поліпшенням психічних функцій та пам’яті.

Омега-з та психічне здоров’я

Психічне здоров’я - ще один ключовий елемент здорового мозку. Дослідження показали, що недостатнє споживання Омега-3 жирних кислот, що містяться в жирній рибі, пов'язане з депресією.

"Не тільки додавання лосося до вашої дієти може допомогти з цими когнітивними функціями, але також може сприяти вашому емоційному здоров'ю, зменшуючи симптоми депресії та тривоги", - говорить Різетто.

Продукти для мозку та нервової системи прості і доступні. Здебільшого, навіть більш доступні, аніж харчові добавки із Омега-3. Включайте рибу, ягоди, корисні приправи у свій раціон, і тоді ваш мозок буде працювати, як годинник.

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