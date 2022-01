Продукти, що прискорюють старіння мозку

Дієтологиня застерегла від зловживання деяких продуктів харчування.

Деякі продукти можуть прискорити старіння мозку, вважає дієтологиня Серена Пун. Найшкідливішими для мозку вона назвала три продукти, що викликають в організмі запалення.

"Деякі з основних винуватців цього процесу, такі як доданий цукор (цукри та сиропи, додані в продукти під час обробки або переробки), перероблене м'ясо та рафіновані вуглеводи, поширені у стандартному раціоні", - уточнила вона.

Експерт пояснила, що вживання занадто великої кількості цукру "вбиває" пам'ять і збільшує ризик недоумства. З її слів, цукор наразі можна знайти майже всюди: від напоїв та десертів до заправок для салатів, замаскованих під "корисні".

"Вибирайте несолодкі варіанти або спробуйте приготувати їжу вдома, щоб контролювати споживання цукру", - порадила вона.

Іншим компонентом, від якого слід відмовитись, дієтологиня вважає рафіновані вуглеводи. Вони містяться в білому хлібі, випічці та сухих сніданках. Такі вуглеводи не мають поживної цінності, додала вона. Вони змінюють функції у кількох областях мозку.

Крім того, вона закликала відмовитися від напівфабрикатів, переробленого м'яса.

