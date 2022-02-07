Як врятувати пересолену страву: шість простих та перевірених способів / Pexels

Продукти, від яких потрібно відмовитись, якщо у вас високий кров'яний тиск

Продукти, від яких потрібно відмовитись, якщо у вас високий кров'яний тиск

Чи турбує вас високий кров'яний тиск?

Найкраще, що ви можете зробити, якщо хочете уникнути високого кров'яного тиску – фактора ризику серцевого нападу та інсульту – зменшити споживання солі у раціоні. Тим більше, якщо у вашій сім'ї були діагнози, пов'язані із серцевими недугами.

Читайте далі, щоб дізнатися, від яких продуктів краще відмовитися (або принаймні обмежити), якщо ви не хочете зіткнутися з діагнозом гіпертонія.

Хліб та випічка

Буханець білого хліба містить від 100 до 200 мг солі.

Піца також входить у шістку продуктів, що містять багато солі.

Хліб, сир, томатний соус містять велику кількість солі. Що більше начинки, то більше солі.

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Бутерброди та інший фаст-фуд

Більшість сендвічів, гамбургерів швидкого харчування та навіть вегетаріанських лавашів із фалафелем містять багато солі, що підвищує артеріальний тиск.

Щоразу, коли ви їсте поза домом, навіть якщо ви добре харчуєтеся, рівень натрію у вашому організмі підвищується до критичних позначок. Більшість солі в нашому раціоні надходить із страв кафе та закусочних.

Ковбасні вироби

М'ясні делікатеси та ковбасні вироби – джерела натрію. Дієтологи проаналізували вміст натрію в 124 упакованих м'ясних делікатесах від різних виробників та порівняли їх з порціями свіжого м'яса аналогічного розміру та виявили, що у м'ясних делікатесах міститься в 11 разів більше солі.

Готуйте м'ясо та м'ясне асорті на грилі.

Консервовані овочі

У процесі консервації додається сіль, щоб уникнути псування. Перед вживанням змивайте під теплою проточною водою.

Страви швидкого приготування

Навіть приготовлений з додаванням корисних інгредієнтів (морква, свіжа капуста, листя салату, квасоля), вуличний фаст-фуд, містить понад 1000 мг натрію через сир, соус та хлібні вироби.

Зрозуміло. що ви не можете повністю виключити сіль зі свого раціону, але вживання продуктів, багатих на калій, таких як риба, авокадо, банани та овочі, допоможе обмежити її негативні наслідки.