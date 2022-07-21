Продукти, які посилюють запах поту та продукти, які допоможуть позбавитись неприємного запаху тіла

Вважається, що пітливість та зневага до щоденної гігієни, а також деякі проблеми зі здоров'ям є причиною неприємного запаху. Це відносно вірно, проте не лише. Деякі недавні дослідження показали, що наш раціон, те, що ми їмо також впливає на запах тіла. Які продукти та напої покращують запах тіла, у матеріалі ТСН.ua

Сама по собі рідина, що виділяється потовими залозами, не пахне. Піт на 98% складається з води та на 2% із різних речовин, включаючи цинк, мідь, залізо, нікель, кадмій. У сприятливому вологому середовищі накопичуються бактерії, які починають активну діяльність, саме продукти діяльності цих бактерій внаслідок розкладання, утворюють неприємний запах. Якщо не має можливості прийняти душ одразу після того, як ми спітніли, кількість бактерій та продуктів їх життєдіяльності збільшується, і в результаті запах стає ще різкішим.

В першу чергу, викликати надмірне потовиділення можуть алкоголь та продукти з глутаматом натрію та кофеїном. Серед продуктів, вживання яких слід обмежити, щоб уникнути посилення неприємного запаху поту такі:

Тваринний білок, надмірне споживання якого є причиною неприємного запаху. М'ясо перетравлюється повільніше рослинної їжі. Продукти розщеплення білка всмоктуються кишківником, де потрапляють у кров і піт, там поєднуються з бактеріями та посилюють запах.

Але і деякі овочі також можуть бути причиною появи неприємного запаху. Якщо вас супроводжує неприємний запах поту дослідники рекомендують замінити гарбуз апельсинами, спаржу — селерою, броколі та цвітну капусту — яблуками. Покращить запах тіла споживання якнайбільшої кількості їжі в сирому вигляді.

Різноманітні гострі продукти та приправи, наприклад, перець чилі. Річ у тому, що в таких продуктах міститься алкалоїд капсаїцин та інші хімічні речовини, які посилають мозку хибний сигнал про перегрівання тіла. У відповідь організм для охолодження починає виробляти ще більше поту. У деяких людей неприємний запах можуть спричиняти деякі ароматні приправи, такі як кумін, каррі та кмин.

Рибний запах тіла, який виникає у деяких людей є надлишком холіну (вітаміну B4), який міститься в тунці та червоній рибі.

Зелені листові овочі, такі як шпинат, рукола, капуста тмістять велику кількість хлорофілу, який діє як природний дезодорант. Вживання листової зелені допомагає підтримувати збалансований рівень pH в організмі та знижує лужний рівень, що, своєю чергою, допомагає запобігти сухості у роті, що викликає неприємний запах із рота. Петрушка, яка містить багато хлорофілу, недарма відома саме як народний засіб від неприємного запаху.

Завдяки заспокійливим властивостям, вживання м'яти знижує кількість імпульсів, що посилаються до потових залоз, тому, ті виділяють меншу кількість секрету.

Розмарин здатний блокувати зростання бактерій, що викликають неприємний запах. У ньому містяться хлорофіл і ментол, які мають дезодораційний ефект. Нестача цинку в організмі призводить до активної пітливості. У розмарині є цинк, тому рослина заповнює нестачу цього хімічного елемента.

Безпрограшна порада - пити більше води. Дослідження показали, що вода позбавляє організм від токсинів та відходів, омиває його зсередини та виганяє всі небажані запахи.

Запах тіла став приємнішим, якщо запивати їжу не кавою та солодким чаєм, а різноманітними трав'яними відварами: шавлії, ромашки, меліси. Покращує запах тіла гречаний або іван-чай. Звичайно, потрібно віддавати перевагу холодним, а не гарячим напоям.

Позитивно на запах тіла впливає і вживання зеленого чаю. У ньому містяться органічні кислоти та танін. Через це він має терпкі властивості, що допомагають у боротьбі із зайвою пітливістю, і перешкоджає зростанню бактерій.

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