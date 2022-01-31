Продукти, які допоможуть впоратися із зимовою тугою. Що відомо про сезонний афективний розлад

Продукти, які допоможуть впоратися із зимовою тугою. Що відомо про сезонний афективний розлад

Ці страви можуть підняти настрій взимку.

Якщо ви стикаєтеся з «зимовим блюзом» у холодні та темні місяці, ви точно не самотні.

Нормально, що енергія взимку йде на спад, але деякі люди відчувають щось набагато більш інтенсивне, що називається сезонним афективним розладом (САР) — тип депресії, пов’язаний зі зміною пори року.

Що таке САР

САР часто призводить до втоми, когнітивних проблем та змін як харчових звичок, так і ваги. Викликаний змінами погоди, дефіцитом вітаміну D, падінням рівня серотоніну та змінами рівня мелатоніну, САР вражає близько п'яти відсотків дорослих. Це є більш поширеним серед жінок, ніж серед чоловіків.

"Симптоми зазвичай виникають в осінні та зимові місяці, коли менше сонячного світла, і зазвичай покращуються з приходом весни", — зазначає Американська психіатрична асоціація.

Найважчими місяцями для людей зі САР, як правило, є січень та лютий.

Крім розмовної терапії, світлотерапії та прописаних антидепресантів, є також кілька способів впоратися з САР, які включають здорове харчування. Ми поговорили з експертами, щоб дізнатися, як підвищити настрій за допомогою їжі.

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Збагачені злаки

Почати свій день із продуктів зі злакових для сніданку може бути чудовим способом отримати заряд енергії, а також допоможе впоратися із симптомами САР.

Більшість збагачених злаків містять багато клітковини, вітаміну B12 та фолієвої кислоти. Це три основні поживні речовини, необхідні боротьби з симптомами депресії.

З одного боку, клітковина сприяє більш здоровій мікробіоті кишечника, що підвищує імунітет.

Вітамін B12 є важливим вітаміном для неврологічного здоров'я, тому часто у людей з його дефіцитом розвивається анемія та млявість. З іншого боку, фолієва кислота бере участь у регенерації та створенні нових клітин, що допомагає вашому тілу почуватися здоровим та молодим.

Риба - одна з 12 страв на Святий вечір, яка обов'язково має бути на столі / pixabay.com

Риба

Якщо ви любите морепродукти, то додавання риби до раціону — ідеальний варіант збагатити зимове меню білками.

Це полегшить симптоми зимової хандри, тому що це джерело білка, який не викликає розлади шлунка або запалення.

Жирна риба також добре бореться зі симптомами САР, тому що в ній дуже багато незамінних жирних кислот омега-3.

Дослідження показують, що омега-3 має сильну протизапальну дію, але також є гарним джерелом енергії для мозку, оскільки це допомагає регулювати настрій та допомагає з нейронними зв'язками.

Тофу

Ви дотримуєтесь вегетаріанської чи веганської дієти? Тоді сир тофу може стати для вас найкращою їжею для підняття настрою.

Рівень заліза, що підтримується, пов'язаний зі зменшенням ризику розвитку зимової хандри і депресії. Величезна кількість клітин вашого мозку потребує залози для запобігання симптомам депресії. Отже, потрібно забезпечити добрий рівень заліза в організмі.

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Чорний шоколад

Якісний темний какао-шоколад може допомогти полегшити симптоми депресії.

Дослідження показують, що темний шоколад багатий на магній, який є важливим мінералом, який грає роль в ослабленні симптомів депресії.