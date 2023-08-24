Продукти, які можна їсти на ніч: плюси та мінуси пізньої вечері

Чому все ж потрібно їсти перед сном та які продукти.

Існує безліч причин, чому не потрібно їсти перед сном.

Негативні наслідки пізньої вечері

Проблеми зі сном. Після їди підвищується активність шлунково-кишкового тракту, яка може утруднити засинання і навіть призвести до безсоння.

Підвищення рівня інсуліну та кортизолу. Як свідчать дослідження, пізня вечеря може призвести до підвищення рівня інсуліну в крові. Інсулін регулює рівень цукру в крові, і за його підвищення організм може почати накопичувати жир. Тому якщо бажаєте скинути зайву вагу, потрібно замислитися. Споживання продуктів перед сном також може призвести до підвищення рівня кортизолу, який відповідає за стрес в органзімі.

Вживання перед сном великої кількости жирів і білків може призвести до проблем зі шлунком. Може початися печія або відрижка.

Чи можна вживати перед сном корисні жири та білки

Вживання на ніч навіть таких корисних продуктів, багатих на жири, як авокадо, горіхи оливкової олії також можуть призвести до розладу шлунка, поганого сну, набору ваги та печії, а ще підвищити рівень холестерину в крові.

Стосовно білків, потрібно пам'ятати, що багато з них повільно засвоюються. А деякі містять такі амінокислоти, як тирозин і фенілаланін, які можуть стимулювати виробництво гормону норадреналіну, а він провокує приплив енергії, а отже, поганий сон, а то й безсоння.

Які продукти можна і потрібно їсти на ніч

В невеликих кількостях споживання білків перед сном може бути корисним для нашого організму. Якщо перед сном з'їсти продукти з білками, що містять таку амінокислоту як триптофан, необхідну для виробництва серотоніну й мелатоніну, то це може допомогти заснути.

Тому невелика кількість легкозасвоюваних білків перед сном може забезпечити нас необхідною кількістю амінокислот, необхідних для сну і, таким чином мінімізує вплив пізньої вечері на якість сну.

Серед таких продуктів, що містять білок, можуть бути:

Сир, навіть у вигляді сирників або запіканки без цукру — він містить легкозасвоювані білки та кальцій.

Куряче філе в запеченому вигляді — воно містить мало жиру і багато білка, що легко засвоюється.

Яйця — вони багаті на білок та інші корисні елементи, найкраще, якщо це буде варене яйце "в мішечку" або яйце пашот.

Грецький йогурт, який містить багато легкозасвоюваного білка, магнію та корисних лактобактерій.

Як це не дивно звучить, найкраще перед сном споживати продукти, багаті на повільні вуглеводи. Вони повільніше засвоюються, що допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові та знижує бажання їсти нездорову їжу. А завдяки своєму глікемічному індексу вони можуть знизити рівень кортизолу, гормону стресу. Щоб сон був міцним, рівень кортизолу має бути низьким у нічний час.

Підвищений рівень кортизолу не лише шкодить якості сну, а й викликає відчуття втоми, роздратованості, підвищує апетит і бажання бажання вживати солодощі та іншу висококалорійну їжу.

Тобто щоб гарно спати, потрібно знизити рівень стресу та підтримувати низький рівень кортизолу в нічний час. Цьому саме можуть допомогти продукти, багаті на повільні вуглеводи.

Серед таких продуктів цілозернова вівсянка, яка вариться понад 15 хвилин, страви з бурого рису, гречана крупа, особливо зелена гречка, кіноа, батат, несолодкі фрукти та ягоди, овочі в тушкованому або запеченому вигляді, хлібні вироби з борошна грубого помелу.

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