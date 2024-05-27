Продукти, які можуть пошкодити наш мозок: вчені назвали їх

Споживання продуктів із високим ступенем обробки потенційно шкідливе для здоров'я мозку.

Про результати нового дослідження пише Medscape.

Дослідження показало, що дієта з високим вмістом продуктів з високим ступенем переробки (ПВСП) може підвищити ризик зниження когнітивних здібностей та інсульту, тоді як дієта, багата необробленими або мінімально обробленими продуктами, може допомогти знизити ці ризики.

Продукти з підвищеним вмістом цукру, жиру і солі характеризуються низьким вмістом білка і клітковини, і це важливо, оскільки вони необхідні нашому організму. Наприклад, безалкогольні напої, чипси та підсолоджені крупи. На відміну від них, до необроблених продуктів належать свіже м'ясо та овочі.

Попередні дослідження пов'язували високе споживання ПВСП з різними проблемами зі здоров'ям.

Результати показали, що збільшення споживання ПВСП на 10% корелює з підвищенням ризику когнітивних порушень на 16% і ризику інсульту на 8%. Навпаки, більш високе споживання необроблених продуктів було пов'язане з 12% зниженням ризику когнітивних порушень і 9% зниженням ризику інсульту. Ці асоціації зберігалися незалежно від дотримання інших здорових дієт, таких як середземноморська або дієта DASH.

Раніше вчені з'ясували, які речовини у продуктах харчування здатні уповільнити старіння мозку.

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