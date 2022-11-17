Продукти, які посилюють запалення та погіршують кишкові проблеми - нове дослідження

Можна покращити стан свого кишківника, якщо дотриматися цієї дієти.

Синдром подразненого кишківника (СПК) - захворювання, яке вражає шлунково-кишковий тракт загалом.

Ще одним поширеним захворюванням, яке вражає травний тракт, є запальне захворювання кишечника (ЗЗК).

На щастя, можна покращити стан свого кишківника у разі ЗЗК. Згідно з новим дослідженням, у разі запального захворювання кишечника до раціону потрібно додати продукти, що містять певний вид клітковини.

У дослідженні, опублікованому в Gastroenterology, вчені з Університету Манітоби та Університету Альберти, проаналізували результати тестів, у тому числі біопсії товстої кишки учасників із ЗЗК.

Їхня мета полягала в тому, щоб визначити, як різні види клітковини можуть впливати на організм людини із подразненням кишківника.

Результати показали, що учасники з цією проблемою не змогли належним чином перетравлювати неферментовані харчові β-фруктанові волокна. Ба більше, неферментовані дієтичні β-фруктанові волокна посилювали симптоми ЗЗК в учасників, викликаючи запалення.

Результати цього дослідження можуть допомогти в індивідуальному підході до раціону харчування. Автори дослідження називають це "точним харчуванням".

"Тим, хто має проблеми з кишечником, може бути доцільно уникати тих продуктів, що містять β-фруктанові волокна, і визначити, чи уникання покращує симптоми", - зазначили фахівці.

Які продукти містять β-фруктанові волокна

Якщо у вас є проблеми з кишечником, вам краще уникати β-фруктанових волокон, тобто певних продуктів, які їх містять:

грейпфрути,

банани,

фініки,

чорнослив,

продукти з сімейства цибулевих,

брюссельська капуста,

спаржа,

боби та горіхи

Однак перш ніж виключати ці продукти зі свого раціону, проконсультуйтеся із сімейним лікарем чи дієтологом, щоб переконатися, що ваш організм потребує саме такої дієти.

Нагадаємо, що рослинні білки можуть сприяти здоров'ю серця, допомагають знизити кров'яний тиск, сприяють зниженню ваги та покращують роботу травної системи.

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