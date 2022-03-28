Продукти, які впливають на настрій: дієтологиня назвала 9 складових раціону, якщо потрібно зібратися з силами

Продукти, які впливають на настрій: дієтологиня назвала 9 складових раціону, якщо потрібно зібратися з силами

Ми живемо в стані стресу. І неможливо зараз повернути позитив людям, яким щодня на голову падають бомби, руйнуються їхні будинки і відбувається весь той жах, який несе з собою війна.

Тому, хто живе не в таких страшних умовах недостатньо сказати: не нервуйте, щоб тривога пішла з душі і серця. І все ж потрібно пам'ятати, що наш настрій безпосередньо залежить від вироблюваних організмом речовин, які особливим чином впливають на головний мозок і центральну нервову систему, написала дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці у соцмережі.

"Впливають на настрій, так звані нейротрансмітери - серотонін, норепінефрин, допамін, ендорфін і триптофан. Завдяки їм ми відчуваємо себе впевнено, відчуваємо прилив життєвих сил і позитивних емоцій, сприймаємо світ в більш яскравих фарбах", - додає вона.

Якщо кількість нейротрансмітерів в організмі зменшується, настрій, відповідно, знижується. Найчастіше це відбувається через стреси, нестачі сну і відпочинку, порушення харчування. Звичайно сприяють поліпшенню настрою активний відпочинок і заняття спортом. І у кого є така можливість, потрібно її використовувати.

"Але хочу нагадати, що вживання деяких продуктів харчування сприятимуть виробленню нейромедіаторів і допоможуть трохи поліпшити настрій. Звичайно, якщо ці продукти вам доступні", - каже Світлана Фус.

Яловичина

Світлана Фус

Риба

Банани

Гострий перець

Горіхи

Шоколад

pixabay.com

Яйця

Фото: Facebook

Сир

pixabay.com

Каші

Нагадаємо, з будь-яким доступом, планувати раціон. Якщо не наповнення, то ритмічність: повноцінний ситний сніданок (якщо вдається - не з солодким смаком та з білковими продуктами, з жирами), обід в середині дня та невелика вечеря.

"Чим менше цукру з'їсте вранці, тим більш збалансованим і зібраним будете протягом дня", - додає Анастасія Голобородько.