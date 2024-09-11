Продукти, які загрожують розвитком раку, деменції та серцевих захворювань: ніколи їх не купуйте

"Доступна отрута", яка повільно вбиває організм людини — так можна назвати продукти, які є вдома чи в холодильнику майже в кожного. Їх, на думку дієтологині Світлани Фус варто якнайшвидше позбутися.

Йдеться про ультраоброблені продукти або UPF. Під цю категорію підпадає приблизно половина продуктів, які ми щоденно споживаємо — від нарізного тостового хліба до морозива.

За словами дієтологині, в останні десятиліття з'являється все більше доказів того, що їжа глибокої обробки не просто шкодить здоров'ю організму, вона часто викликає різні види раку, серцеві захворювання, інсульти та деменцію.

Спосіб приготування такої їжі різний, спільне, що вони всі проходять суттєву промислову обробку. Тому до складу таких продуктів входять консерванти, штучні підсолоджувачі, емульгатори, яких не має в домашніх стравах.

Чому лінійка ультраоброблених щороку зростає? Тому що, за словами Меріон Нестле, експертки з харчової політики та професор дієтології Нью-Йоркського університету, виробництво таких продуктів є одним з найприбутковіших виробництв для харчових компаній. Разом зі збільшенням споживанням таких продуктів зростає і кількість випадків раку та діабету.

Серед найпопулярніших ультраоброблених продуктів:

хліб масового виробництва,

сухі солодкі сніданки,

супи швидкого приготування, різні порошкові пюре і т.п.,

фруктові йогурти,

перероблені м'ясні продукти (шинка, ковбаси),

снеки, чипси, печиво,

морозиво,

солодкі безалкогольні напої.

Як радить дієтологиня, важливо читати етикетки та вибирати правильні продукти, "одна справа — цільнозерновий хліб із добрим, коротким, зрозумілим складом, інша справа — тостовий, який не те щоб не несе жодної користі, а в перспективі довготривалого споживання може бути навіть шкідливим. Це стосується всіх продуктів».

Такі інгредієнти як емульгатори є практично всюди — від майонезу до м'ясних продуктів. Ці інгредієнти працюють як клей, який надає продукту потрібної структури, стабільності, а також смаку. Вони є одним із найнебезпечніших інгредієнтів, бех них не обходиться виробництво їжі, їхнє завдання — зробити їжу привабливою та бажаною, а також продовжити термін її зберігання.

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