Продукти, які згубно впливають на жовчний міхур

Жовчний міхур накопичує жовч, яка потрібна для розщеплення жирів у процесі травлення. Коли жовчний міхур працює неправильно, порушується виділення жовчі, змінюється її склад, вона може застоюватися, що часто приводить до утворення каміння. Які продукти провокують ці процеси — у матеріалі ТСН.ua