Продукти, які знизять апетит і допоможуть схуднути

Зайва вага з’являється у нас через неправильний підхід до харчування загалом. Їмо ми не тому, що хочеться, а тому, що нудно, сумно, за компанію, в прикуску до серіалу, тощо. Однак залишатися у своїй вазі або схуднути на пару кілограмів можна без дієт і обмежень у їжі. Існують продукти, що знижують апетит.

Про це пише Healthier Steps.

Вівсянка

Вівсянка багата необхідними поживними речовинами, включно з клітковиною, білком, вітамінами та мінералами. Коли ви їсте вівсянку, її розчинна клітковина утворює гелеподібну речовину, яка уповільнює спорожнення шлунка.

Це означає, що після вживання цього продукту ви почуватиметеся ситим довше, ніж після інших видів їжі. Дослідження показало, що люди, які їдять вівсянку на сніданок, споживають менше калорій в обідній час.

Насіння чіа

Насіння чіа — поширений продукт для схуднення, який шанують за високий вміст клітковини та білка. Загалом у 28 грамах насіння чіа міститься 5 г білка і 10 г клітковини — близько третини рекомендованої добової норми для дорослих.

При змішуванні з водою або іншою рідиною насіння чіа розширюються й створюють гелеподібну текстуру, схожу на овес, яка може допомогти приборкати почуття голоду.

Насіння льону

Насіння льону — це низькокалорійний суперпродукт із високим вмістом клітковини, який може підтримувати відчуття ситості протягом тривалого часу. Воно містить розчинну клітковину, яка утворює гелеподібну речовину в шлунку, сповільнюючи випорожнення шлунка і підвищуючи відчуття ситості.

Бобові

Бобові є чудовим джерелом білка, клітковини та інших необхідних поживних речовин, які допоможуть вам почуватися ситими протягом тривалішого часу. Вони включають сочевицю, нут та інші боби і горох.

Авокадо

Авокадо багатий на корисні жири, які перетравлюються довше, ніж вуглеводи, що призводить до збільшення відчуття ситості.

Перець чилі

Червоний перець чилі — це спеція, яка широко використовувана в кулінарії по всьому світу. Вони надають стравам гостроти й аромату, і було виявлено, що вони володіють численними перевагами для здоров'я, включно з придушенням апетиту та підвищенням почуття ситості.

Овочі

Одна з причин, через яку овочеві салати можуть допомогти контролювати апетит, полягає в тому, що в них мало калорій, але багато клітковини.

Крім того, багато овочів містять воду, яка також допомагає насититися та зберегти водний баланс. Коли ваш організм зневоднений, легко прийняти спрагу за голод і в кінцевому підсумку переїсти.

Раніше ми писали про те, як швидко можна схуднути без дієт. Прості поради можна прочитати у новині.

Крім того, експерти назвали топ-10 продуктів для молодості та краси жінок.

Читайте також: