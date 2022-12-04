Продукти, яких слід уникати, якщо у вас болить горло

Ці продукти можуть погіршити самопочуття.

Медики навели перелік з шести продуктів, яких слід уникати, якщо відчуваєте біль у горлі.

Хрусткі закуски

Чіпси, крекери під час ковтання викликають сильніший біль і подразнення.

Цитрусові

Якщо кислотність свіжих фруктів, таких як апельсини, лимони та лайми, посилює дискомфорт в горлі. Соки, морозиво та смузі, приготовані з цитрусовими, також можуть подразнювати слизову, тому тимчасово відмовтеся від цитрусових.

Щоб заспокоїти біль у горлі за допомогою цитрусових, вичавіть їх у теплий чай або навіть у звичайну теплу воду з медом.

Кислі овочі та соуси

Як і цитрусові, кисла їжа, наприклад томатний соус, може подразнювати горло.

Гостра їжа

Такі продукти подразнюють запалену ділянку горла.

Тверді сирі овочі

Стебла моркви та селери, безумовно, корисні, але вони подразнюють горло. Віддайте перевагу вареним овочам або навіть овочевим пюрее.

Паніровані та смажені страви

Смажена скоринка подразнює горло.

У разі болю в горлі уникайте цих продуктів. Це найкращий спосіб допомогти вашому організму відновитися.

Додамо, що існує щонайменше 10 цікавих способів використання перекису водню.

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