Продуктовий запас у сховищі: як скласти ідеальний раціон

Повний набір можна розділити за основними життєвоважливими макронутрієнтами.
"Продуктовий запас у сховищі – це 2-3 пункти з кожного блоку – ідеальний варіант, хоча б по 1", - пише авторка блогу про здоровий спосіб життя та їжу Spoon! Анастасія Голобородько.
Воду потрібно підготувати із розрахунку 2-3 л на особу, якщо це тільки вода питна та приготування (для гігієни – окремо), пише експертка.
Консерви та сушені продуки – це основний нормальний спосіб збереження. Повний набір можна розділити за основними життєвоважливими макронутрієнтами.
Білок
- консерва м'ясо (птиця, червоне м'ясо, субпродукти: печінка, сало),
- консерва риба (солона, в олії, томатному соусі, в розсолі),
- консерви бобові (відварена та в маслі/томатній пасті квасоля, нут, боби, сочевиця),
- консерви бульйон (в концентрованому порошку, бульйонні кубики),
- консерва горіхова паста (арахісова - недорого і довго насичує, горіхове борошно будь-яке),
- сушене м'ясо та риба,
- батончики
Молочне
- сухе молоко (сухе соєве та інше альтернативне),
- згущене молоко,
- білкові суміші (спортивного харчування, суміші запаси БАД магазинів та аптек, ВСАА, сироватковий протеїн у формі порошку) коли є вода
Овочі
- консервовані овочі (у тушкованому, вигляді “ікри” та у вигляді домашніх заготовок),
- томатна паста (концентрована),
- консерви горох, кукурудза,
- буряк,
- морква,
- коренеплоди (за доступністю будь-які - корінь селери, петрушки - всі коренеплоди довго зберігаються і, крім картоплі, вживаються у сирому вигляді),
- сухе картопляне пюре
Зерна
- крекери, хлібці (пласкі, тонкі, як пінопласт, тільки потім сухарі і локшина швидкого приготування),
- сухі пластівці готові до вживання (мультизлак, кукурудзяні, рисові - будь-які готові сніданки),
- ячмінь, перлова, нешліфований рис, гречка, пшоно - цільнозернові тривалого насичення - коли є вода і можливість кип'ятити,
- сочевиця та колотий горох, пропарений рис і каші швидкого приготування - 2-хвилинне приготування коли є вода і можливість кип'ятити
Фрукти/солодке (глюкоза)
- чорнослив,
- родзинки,
- курага,
- фінік,
- джеми та варення,
- желе у пакетах (желатин, цукор),
- печиво,
- консервовані фрукти в сиропі,
- мед та цукор,
- цукерки-льодяники
Жири та інше
- олії (як доповнення до будь-якого прийому їжі, олії, що забезпечить тривале насичення),
- горіхи та насіння в будь-якому вигляді (сирому, смаженому),
- арахіс,
- регідрон та будь-які електролітні суміші аптечні та спортивні (у простих умовах - сіль+цукор+вода)
Також Анастасія Голобородько.зазначає, що вищий рівень цукру, то складніше проходить інфекція у пацієнтів.
Будьте уважні.
А ще нагадаємо, що найперше ви маєте планувати раціон з будь-яким доступом до продуктів.
"Забити на здоров'я - не варіант у жодному випадку", - пише Анастасія Голобородько.