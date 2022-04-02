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Продуктовий запас у сховищі: як скласти ідеальний раціон

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Продуктовий запас у сховищі: як скласти ідеальний раціон

Pexels

Повний набір можна розділити за основними життєвоважливими макронутрієнтами.

"Продуктовий запас у сховищі – це 2-3 пункти з кожного блоку – ідеальний варіант, хоча б по 1", - пише авторка блогу про здоровий спосіб життя та їжу Spoon! Анастасія Голобородько.

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Воду потрібно підготувати із розрахунку 2-3 л на особу, якщо це тільки вода питна та приготування (для гігієни – окремо), пише експертка.

Консерви та сушені продуки – це основний нормальний спосіб збереження. Повний набір можна розділити за основними життєвоважливими макронутрієнтами.

Білок 

  • консерва м'ясо (птиця, червоне м'ясо, субпродукти: печінка, сало),
  • консерва риба (солона, в олії, томатному соусі, в розсолі),
  • консерви бобові (відварена та в маслі/томатній пасті квасоля, нут, боби, сочевиця),
  • консерви бульйон (в концентрованому порошку, бульйонні кубики),
  • консерва горіхова паста (арахісова - недорого і довго насичує, горіхове борошно будь-яке),
  • сушене м'ясо та риба,
  • батончики

Молочне

  • сухе молоко (сухе соєве та інше альтернативне),
  • згущене молоко,
  • білкові суміші (спортивного харчування, суміші запаси БАД магазинів та аптек, ВСАА, сироватковий протеїн у формі порошку) коли є вода

Овочі

  • консервовані овочі (у тушкованому, вигляді “ікри” та у вигляді домашніх заготовок),
  • томатна паста (концентрована),
  • консерви горох, кукурудза,
  • буряк,
  • морква,
  • коренеплоди (за доступністю будь-які - корінь селери, петрушки - всі коренеплоди довго зберігаються і, крім картоплі, вживаються у сирому вигляді),
  • сухе картопляне пюре

Зерна

  • крекери, хлібці (пласкі, тонкі, як пінопласт, тільки потім сухарі і локшина швидкого приготування),
  • сухі пластівці готові до вживання (мультизлак, кукурудзяні, рисові - будь-які готові сніданки),
  • ячмінь, перлова, нешліфований рис, гречка, пшоно - цільнозернові тривалого насичення - коли є вода і можливість кип'ятити,
  • сочевиця та колотий горох, пропарений рис і каші швидкого приготування - 2-хвилинне приготування коли є вода і можливість кип'ятити

Фрукти/солодке (глюкоза)

  • чорнослив,
  • родзинки,
  • курага,
  • фінік,
  • джеми та варення,
  • желе у пакетах (желатин, цукор),
  • печиво,
  • консервовані фрукти в сиропі,
  • мед та цукор,
  • цукерки-льодяники

Жири та інше

  • олії (як доповнення до будь-якого прийому їжі, олії, що забезпечить тривале насичення),
  • горіхи та насіння в будь-якому вигляді (сирому, смаженому),
  • арахіс,
  • регідрон та будь-які електролітні суміші аптечні та спортивні (у простих умовах - сіль+цукор+вода)

Також Анастасія Голобородько.зазначає, що вищий рівень цукру, то складніше проходить інфекція у пацієнтів.

Будьте уважні.

А ще нагадаємо, що найперше ви маєте планувати раціон з будь-яким доступом до продуктів.

"Забити на здоров'я - не варіант у жодному випадку", - пише Анастасія Голобородько.

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