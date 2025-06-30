Продукти, що допоможуть уникнути зморшок: їх треба щоденно вживати після 25 років

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Колаген - білок, який синтезується організмом. Він робить шкіру пружною та додає їй блиску, підтримує внутрішні органи, а також зв'язує хрящі, м'язи та кістки. Втім, від 25 років виробництво колагену організмом зменшується, а вже наявний колаген починає руйнуватися

Які продукти багаті на колаген та чому їх варто додати до раціону після 25 років, повідомляє Vogue.

Окрім колагенових добавок, найпростіший спосіб отримати колаген з продуктами харчування. Найбільше цього білка у продуктах тваринного походження. Однак деякі багаті на вітамін С фрукти та овочі, а також продукти, що мають амінокислоти пролін та гліцин, мінерали - цинк та мідь, сприяють синтезу цього важливого білка. Саме тому медики радять поєднувати ці продукти з продуктами, багатими на колаген.

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Продукти, що багаті на колаген

Кістковий бульйон

Кістки, хрящі та сухожилля дуже багаті на колаген I типу, а саме він найкорисніший для шкіри, нігтів та волосся. До слова, цей білок вивільняється під час тривалого варіння.

Варіть кістки та хрящі на повільному вогні та використовуйте бульйон як основу для супів або пийте його як просто напій. Окрім колагену, він ще й багатий на амінокислоти та мінерали, такі як сірка, магній та кальцій.

Желатин

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Желатин традиційно використовують у десертах. Однак його також готують великими листами, щоб з'їсти шматочки протягом дня.

Курка та індичка

Ці види м’яса є чудовими джерелами колагену. Щоб отримати максимальну користь, слід відмовитися від звичайної нежирної грудки на користь жирніших шматків - як от стегон.

Жирна риба

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Лосось, скумбрія та вугор - види риб, що найбагатші на колаген. Важливим є те, що ця речовина міститься не так у м’ясі, як у шкірі та кістках. Крім того, риба містить мінерали, які сприяють синтезу колагену.

М'ясо

Яловичина, телятина чи свинина є гарними джерелами колагену. Однак білок більше концентрується в сполучній тканині та сухожиллях. Ідеальні у цьому випадку - ребра.

Яйця

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Хоча яйця не є прямим джерелом колагену, але вони багаті на пролін та гліцин. Це амінокислоти, необхідні для правильного вироблення колагену в нашому організмі.

Креветки та устриці

Колаген є у м’якоті та зовнішніх частинах креветок. Тому вживайте їх смаженими, а також готуйте бульйон.

Тим часом устриці містять велику кількість цинку та міді, а також амінокислот проліну та ліцину, попередників колагену.

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Червоний перець

Цей овоч є гарним джерелом вітаміну С, що необхідний для синтезу колагену. Поєднуйте червоний перець із м’ясною або рибною стравою - ви максимально стимулюєте вироблення колагену.

Часник

Серед його переваг – стимулювання вироблення колагену. Він містить комбінацію вітаміну С, цинку та міді.

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Бобові

Нут, сочевиця, квасоля та люпин належать до категорії продуктів, необхідних для синтезу колагену, оскільки багаті на вітамін С, кремній та магній.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як підвищити рівень природного колагену в шкірі.