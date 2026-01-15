- Дата публікації
Як знизити високий тиск: 12 продуктів, які потрібно додати до щоденного раціону
Список корисних продуктів для зниження тиску
Високий кров’яний тиск або гіпертонія суттєво підвищує ризик виникнення інсультів серцевих нападів та проблем із нирками. За словами експертів правильне харчування відіграє ключову роль у лікуванні цього стану, оскільки багато продуктів із прихованим вмістом солі цукру та жирів провокують набір ваги та погіршення здоров’я судин, а звідси — підвищення тиску.
Як наголошують дієтологи та екпсерти з харчування «дієта відіграє ключову роль у контролі артеріального тиску, і усвідомлення того, що ви споживаєте, може мати реальний вплив. Продукти з високим вмістом солі є одними з найбільших винуватців, але солодка та жирна їжа також можуть сприяти збільшенню ваги, що пов’язано з підвищеним артеріальним тиском».
Ефективність дієти залежить від її поєднання з регулярною фізичною активністю та відмовою від надмірного вживання алкоголю. Раціон повинен бути насичений калієм клітковиною та антиоксидантами які містяться у цільних зернах овочах та фруктах.
12 продуктів, корисних для кров’яного тиску
Першим у списку експерти називають лосось та іншу жирну рибу таку як скумбрія чи сардини. Вживання 2 або 3 грамів омега три жирних кислот на день допомагає організму боротися із внутрішніми запаленнями. Тим хто не любить рибні страви дієтолог радить приймати якісні добавки з риб’ячим жиром.
Другим важливим пунктом є цільнозернові продукти зокрема овес кіноа та амарант. Експерти рекомендують повністю замінити ними рафіновані вуглеводи на кшталт білого рису чи звичайних макаронів адже цільні злаки набагато краще підтримують роботу серця.
Цитрусові а саме апельсини лимони та грейпфрути багаті на вітаміни та сполуки що зміцнюють судини. Проте дієтологи попереджають про обережність із грейпфрутовим соком оскільки він може змінювати дію деяких медикаментів.
Четвертим корисним елементом є листова зелень як шпинат і мангольд. Вони є природним джерелом калію та магнію які допомагають організму підтримувати правильний баланс натрію.
Оливкова олія є одним із найздоровіших варіантів жиру завдяки олеїновій кислоті та поліфенолам але зауважує що через калорійність варто стежити за розміром порцій.
Шостим пунктом є помідори, що містять калій і потужний антиоксидант лікопін. Спеціаліст радить вживати їх у свіжому вигляді уникаючи консервованих варіантів із великою кількістю солі.
Щоденне споживання приблизно 100 грамів моркви значно знижує ймовірність розвитку гіпертонії завдяки особливим рослинним сполукам.
Восьмим продуктом є броколі. Дієтологи рекомендують з’їдати не менше чотирьох порцій на тиждень щоб флавоноїди у її складі допомагали підтримувати еластичність кровоносних судин.
Ягоди які містять антоціани для зміцнення серцевого м’яза.
Бобові такі як сочевиця та квасоля що є джерелом білка та клітковини без зайвого жиру.
Одинадцятим продуктом є насіння та горіхи особливо гарбузове насіння та волоські горіхи які забезпечують організм магнієм.
Нежирні молочні продукти зокрема натуральний йогурт що допомагає регулювати тиск за рахунок вмісту кальцію.