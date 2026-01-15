Як знизити високий тиск: 12 продуктів, які потрібно додати до щоденного раціону

Продукти, які знижують тиск

Високий кров’яний тиск або гіпертонія суттєво підвищує ризик виникнення інсультів серцевих нападів та проблем із нирками. За словами експертів правильне харчування відіграє ключову роль у лікуванні цього стану, оскільки багато продуктів із прихованим вмістом солі цукру та жирів провокують набір ваги та погіршення здоров’я судин, а звідси — підвищення тиску.

Як наголошують дієтологи та екпсерти з харчування «дієта відіграє ключову роль у контролі артеріального тиску, і усвідомлення того, що ви споживаєте, може мати реальний вплив. Продукти з високим вмістом солі є одними з найбільших винуватців, але солодка та жирна їжа також можуть сприяти збільшенню ваги, що пов’язано з підвищеним артеріальним тиском».

Ефективність дієти залежить від її поєднання з регулярною фізичною активністю та відмовою від надмірного вживання алкоголю. Раціон повинен бути насичений калієм клітковиною та антиоксидантами які містяться у цільних зернах овочах та фруктах.

12 продуктів, корисних для кров’яного тиску