Профілактика ботулізму: як не захворіти, якщо доступ до питної води та якісної їжі відсутній

Профілактика ботулізму: як не захворіти, якщо доступ до питної води та якісної їжі відсутній

Важлива інформація про профілактику ботулізму від МОЗ.

Через військову агресію РФ багато українців опинилися в умовах, коли доступ до питної води та якісної їжі обмежений або зовсім відсутній. За таких обставин виникає загроза здоров’ю та навіть життю людини через харчові отруєння.

Особливу небезпеку становить гостре токсико-інфекційне захворювання — ботулізм. Це харчове отруєння, яке може призвести до тяжких наслідків.

Основною причиною ботулізму є вживання в їжу неякісно приготовлених продуктів, що були забруднені бактеріями ботулізму.

МОЗ публікує інформацію про причини ботулізму та рекомендації, як уникнути захворювання.

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