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Профілактика ВІЛ під час війни: як продовжувати отримувати АРТ і захистити себе від інфікування

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Профілактика ВІЛ під час війни: як продовжувати отримувати АРТ і захистити себе від інфікування

Associated Press

Однією з проблем після повномасштабного вторгнення РФ в Україну є доступ ВІЛ-інфікованих пацієнтів до антиретровірусної терапії (АРТ) та здійснення системи профілактики поширення вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).

МОЗ публікує інформацію, яка допоможе людям, які живуть із ВІЛ, продовжувати отримувати АРТ. А також поради, які допоможуть захистити себе від інфікування ВІЛ-інфекцією.

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Також залишаємо корисні посилання:

Нагадаємо, американське видання NPR опублікувало репортаж про Львівський онкоцентр, який удвічі збільшив навантаження після вторгнення РФ.

Львівська обласна онкологічна лікарня стала притулком для онкопацієнтів України, пишуть журналісти NPR. Навантаження на медиків зросло вдвічі.

Але навіть тут, у відносній безпеці Львова, ресурси закінчуються. 

Лікарі кажуть, що лікують пацієнтів, які мають подвійну травму, передає видання.

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