Прорив у лікуванні остеоартрозу: медики синтезували мастило для колінного суглоба

Штучне мастило для колінного суглоба випробували на щурах. Остеоартроз у них вилікували.

Американські та китайські медики синтезували рідину для лікування остеоартрозу, що імітує природну змазку суглобів, якої при цьому захворюванні стає замало, про що йдеться в Nature Biomedical Engineering.

Вона містить полімер, здатний зв'язувати воду, і забезпечує ковзання суглобових поверхонь. Рідину випробували на пацюках з індукованим остеоартрозом коліна - у тварин вдалося звернути запальні і дистрофічні зміни в суглобах.

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При остеоартрозі суглобовий хрящ, що покриває кістки, запалюється. На перших стадіях в ньому посилюється проліферація клітин, які синтезують колаген, тому поверхня хряща деформується.

Крім цього, на ранніх стадіях остеоартрозу в суглобі не вистачає природного мастила, що дозволяє кісткам в суглобі ковзати при обертанні. Це ще більше погіршує запалення, сприяє пошкодження суглоба і прогресуванню остеоартрозу.

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Як працюватиме мастило для колінного суглоба

Американські і китайські вчені під керівництвом Чуаньбіня Мао з Університету Оклахоми вирішили подивитися, чи можна зупинити прогресування остеоартрозу, якщо ввести в суглоб додаткову порцію мастила.

В здоровому суглобі її забезпечує молекулярний комплекс, що містить гіалуронову кислоту, білок лубріцін і ліпіди. Комплекс прикріплюється до хряща, а білок лубріцін пов'язує молекули води - таким чином забезпечується ковзання в суглобі.

Вчені розробили штучний аналог цього комплексу, в якому лубріцін (його не вдається синтезувати в лабораторії) замінили на полі-2-акриламід-2-метілпропансульфокіслоту (PAMPS). Вона містить сульфонатну групу, тому також може пов'язувати воду, забезпечуючи ті ж функції, що і лубріцін.

Рідину із синтезованим молекулярним комплексом вкололи 12 щурам, що хворіли на остеоартроз колінного суглоба, який спровокували операцією.

Ін'єкції проводили на 28 та 42 день після індукування остеоартрозу. Через вісім тижнів у тварин взяли біопсію суглобового хряща. У щурів, які отримали лікування, будова хряща не відрізнялася від щурів без остеоартрозу (12 тварин), в той же час у тварин, яким лікування не проводилося (12 щурів), в хрящі спостерігалися дегенеративні зміни.

Вчені впевнені, що успіх експерименту на щурах означає, що мастило для колінного суглоба допоможе і людині.

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