Японська дієта з унікальним супом / © pexels.com

Основний принцип японської кухні — ічу-сансай: один суп і три страви.

Це не сувора дієта, а спосіб харчування, який базується на:

свіжих та сезонних продуктах;

невеликих порціях;

мінімальному обробленню їжі.

Головне правило — не переїдати і давати організму все необхідне без перевантаження.

Класичний японський обід

Традиційний обід включає:

Рис — основа раціону. Місо-суп або легкий бульйон. Основна страва — риба або морепродукти. Два гарніри — овочі, соя або ферментовані продукти. Напої — вода або зелений чай без цукру.

Таке поєднання забезпечує білки, клітковину, вітаміни та корисні жири без перевантаження організму.

Чому це працює

Дослідження пов’язують японський стиль харчування з меншим ризиком:

серцево-судинних хвороб;

інсульту;

депресії;

передчасної смерті.

Секрет у комбінації: рослинна їжа, риба з омега-3 та ферментовані продукти. Додатковий плюс — покращення травлення та обміну речовин.

«Хара хати бу» — їсти на 80%

В Японії популярна концепція «хара хати бу» — їсти лише на 80% від повного насичення. Це допомагає уникати переїдання і тримати вагу під контролем без суворих дієт.

Що додати до раціону:

риба та морепродукти (сардини, креветки, кальмари);

соєві продукти (тофу, місо, едамаме);

рис та лапша соба;

овочі (капуста, шпинат, редька, баклажани);

морські водорості;

зелений чай.

Що обмежити:

солодощі та цукор;

оброблені продукти;

жирне м’ясо;

фастфуд;

солодкі напої.

Деякі страви містять багато натрію (соєвий соус, місо, мариновані продукти), що може підвищувати ризик гіпертонії, проблем із серцем та шлунком.

Як почати без стресу

Замініть м’ясо рибою 2–3 рази на тиждень. Додавайте овочі до кожного приймання їжі і включайте соєві продукти. Замініть солодкі напої водою або чаєм. Поступово зменшуйте порції.

Головне — системність, а не різкі зміни. Японська дієта — це не обмеження, а звичка. Вона вчить головному: їсти менше, але якісніше, і отримувати від цього задоволення.