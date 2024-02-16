Прості фрази, які допоможуть вашій дитині вирости успішною: повторюйте їх якомога частіше

Слова та реакція дорослих, особливо батьків, можуть бути надзвичайно потужним стимулом для розвитку дітей. Психологи рекомендують використовувати сім особливих фраз, які допоможуть виховати успішну людину.

Такі сім фраз радять використовувати педагоги та інші фахівці, які знайомі з методом виховання дітей Монтессорі. Навіть, якщо ви не використовуєте жоден метод, варто взяти їх до уваги, щоб виховати дитину у гармонії та любові до себе.

Що варто говорити своїй дитині

"Ти, здається, засмучений/на. Розкажи мені про це"

Хоча всі батьки хочуть, щоб будь-які негативні почуття дитини зникли якомога швидше, варто також вчити їх розмірковувати над подіями. Якщо ви будете поспішати змінити тему, то ваша дитина не зможе здобути цінний урок і винести з ситуації правильне її рішення.

"Мені потрібна твоя допомога"

Ця фраза допоможе підвищити впевненність дитини у собі, власних силах та значущості. Варто знайти щось, з чим малюк справляється якнайкраще, а потім дайте зрозуміти, що цінуєте його/її талант. Навіть якщо це просто вміння зав'язувати шнурівку чи годувати кота. Нехай ваша дитина відчує себе експертом в цій області.

"Я пам'ятаю, як ти вчився/лася (робити те й те)"

Часто малюки почуваються невпевнено, коли вони старанно працюють над чимось, але в них все ще погано виходить. Цією фразою батьки допоможуть дитині згадати минулий досвід: наприклад, як вона освоїла таку складну навичку, як застібання блискавки чи чищення зубів. Нагадайте, наскільки важким це їй здавалося колись, і як легко вона справляється зараз.

"Іноді я теж так почуваюся"

Не варто соромитися показувати дітям, що ви буваєте незадоволеними собою чи відчуваєте складні емоції. Наприклад, можете розповісти, як почували себе, коли одягнули задом наперед сорочку, або заблукали і спізнилися на роботу. Для дітей їхні батьки є супергероями, а тому знання, що вони також бувають невпевненими у собі, може допомогти упоратися з власними страхами.

"Я люблю тебе таким/такою, яким/якою ти є"

За будь-якої причини, коли дитина почувається погано, їй потрібно почути, що ви її любите, без очікувань та застережень. Намагайтесь завжди знаходити час, щоб обійняти малюка і сказати: "Я тебе люблю".

"Деякі речі вимагають багато практики"

Дитина повинна розуміти, що деякі надзвичайно цікаві чи корисні речі вимагають багато зусиль. Наприклад, катання на велосипеді, вивчення нової мови чи вміння програмувати — на освоєння цих речей потрібен час. Варто зробити акцент на повторюванні і важкій праці, а не на особливих талантах чи природних здібностях. Так ви заохотите дитину долати труднощі.

"Хороша робота! Ти старався/лася, і в тебе вийшло"

Якщо просто постійно говорити дитині, що вона розумна, то малюк може в майбутньому боятися невдачі. Краще показати, що ви помічаєте його/її зосередженість, наполегливість та завзятість. Тоді діти будуть знати, що це дуже важливо в житті.

Як не треба говорити: фрази, які можуть нашкодити

Які фрази не варто говорити дитині / Фото: Unsplash

Якщо батьки будуть постійно використовувати певні фрази, дитина почне сумніватися у своїх почуттях та сприйнятті. Тому краще уникати їх у спілкуванні з малюком.

"Досить плакати"

Можливо, коли у дитини вже пів години триває істерика, важко підібрати правильні слова. Але через цей вислів у малюка з'явиться відчуття, що його сум або образу не сприймають. Ставши старшою, людина почне пригнічувати свої емоції.

"Заспокойся"

Така фраза лише посилює тривогу у дитини. Чим більше батьки намагаються "розрядити" ситуацію, тим глибше будуть в неї занурюватися. Пам'ятайте, що це слово лише посилює паніку.

"Поспішай"

Напевно, хоча б раз, всі говорили це своїй дитині, але чи ця фраза спрацьовує? На жаль, вона лише вганяє дитину у стрес. Спробуйте краще обговорити спосіб, який допоможе не запізнюватися в майбутньому.

"Нічого особливого не сталося"

Якщо ваша дитина засмучена, значить, для неї це важлива подія. Хоча вам може здатися, що зламана іграшка зовсім не проблема, але дитина ще про це не знає. Сказавши так, ви покажете, що не розумієте почуттів малюка.

"Ти впадеш і зламаєш собі шию"

Цю фразу багато хто чув за своє дитинство. Батьки можуть сказати все, що завгодно, аби дитина припинила робити небезпечні речі. Але якщо перестаратися, це може призвести до появи страхів. Найкраще використовувати більш реалістичні терміни.

"Я зроблю це за тебе"

Ваша дитина щосили намагається зав'язати шнурки і вам дуже хочеться зробити це замість неї? Не варто. Вона повинна сама навчитися.

"Візьми себе в руки"

Це так звана фраза-парадокс. Вона зовсім не допомагає заспокоїтися, а лише сильніше хвилює дітей. Вони не відчувають, що повинні боротися зі своєю тривогою.

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