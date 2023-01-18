Простий спосіб пришвидшити дозрівання авокадо — дієтолог радить

Щоб прискорити процес дозрівання авокадо, не потрібно складних рецептів.

Якщо вашому авокадо потрібно прискорити процес дозрівання, можете почекати декілька днів, але в кого на це є час?!

На щастя, є надійний спосіб допомогти авокадо дозріти швидко.

Як дозріває авокадо

На відміну від багатьох інших фруктів, які вирощують на деревах, авокадо не дозріває на гілці. Недостиглі авокадо зазвичай світло- або яскраво-зелені після збору врожаю. Також плоди досить тверді.

Про стиглість авокадо свідчить його шкірка. Вона має темно-зелений віддтінок. Ба більше, авокадо стає більш м’яким в міру дозрівання.

Як швидко дозріти авокадо

Існує спосіб допомогти дозріти авокадо.

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"Найшвидший і найпростіший спосіб дозріти авокадо — помістити незрілий авокадо в коричневий паперовий пакет разом із яблуком або бананом на два-три дні, поки він не дозріє", — розповіла американська дієтологиня Аманда Ізк’єрдо.

Вона докладно розповіла про те, як працює цей спосіб та чому він настільки ефективний.

"Ця методика працює завдяки рослинному гормону під назвою етилен, який природним чином міститься у таких фруктах, як яблука та банани", — пояснює вона.

Етилен запускає процес дозрівання. В темному паперовому пакеті гази етилену, що виробляються цими фруктами, змушують плоди дозрівати швидше.

Отже, щоб прискорити процес дозрівання авокадо, не потрібно жодних хитромудрих пристосувань чи складних рецептів. Усе, що варто зробити, – помістити плод авокадо в паперовий пакет із яблуком чи бананом.

Додамо, що користь авокадо доведено неодноразово. Плод містить всі необхідні для організму поживні речовини, вітаміни Е, С, В6, мідь, фолієву кислоту. Також авокадо є джерелом жирних кислот, антиоксидантів та протизапальних сполук

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