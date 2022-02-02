Простий тест, який покаже ваш психологічний стан

Що ви побачили на малюнку першим?

Цей тест допоможе зрозуміти, що зараз займає ваші думки.

Для оцінки особистості психологи часто використовують проектні тести, що включають неоднозначні малюнки, щоб викликати реакцію, яка може розкрити грані особистості.

Дивіться на картинку не довше 10 секунд і запам'ятайте, що ви побачили першим.

Тест допоможе зрозуміти, що зараз займає ваші думки

Розглянули? Переходимо до результатів

1. Ви побачили печеру

1. Ви бачили печеру

Вас дуже важко вивести із рівноваги. Ви спокійна людина, намагаєтеся бачити в усьому лише хороше. Завдяки своїй внутрішній силі та оптимізму не відчуваєте тиску негативу. До таких людей, як ви, часто звертаються по допомогу чи пораду.

Підтримайте своїх близьких та поділіться з ними своєю позитивною енергією.

2. Ви побачили НЛО

2. Ви бачили НЛО

Ви, здається, завжди знаходитесь на межі нервового зриву і ось-ось вибухнете. Низький рівень схильності до стресу призводить до таких проблем зі здоров'ям, як безсоння або часті нічні кошмари.

Не стримуйте емоції, не пригнічуйте переживання і не дозволяйте собі дратуватися через дрібниці. Це може спричинити мігрень, нудоту та інші ускладнення. Вам варто звернутися до спеціаліста.

3. Ви побачили обличчя інопланетянина

Що ви побачили на малюнку першим?

Ви схильні створювати проблеми з усього. Ваша звичка постійно нервувати призводить до частих стресів.

Варто взяти себе в руки і припинити витрачати сили на безпідставні переживання. Зіткнувшись із скрутною ситуацією, спробуйте подивитися на неї під іншим кутом. Щоб полегшити боротьбу зі стресом, робіть дихальні вправи — вони справді здатні допомогти. Глибокий вдих через ніс та повільний видих через рот.

За матеріалами: Bright Side