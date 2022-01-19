Протестуйте свій поточний психічний стан: тюбик із зубною пастою багато розповість про вас

Психологи стверджують, що 40% ваших дій — це не свідомі рішення, а звички.

Те, що ви вважаєте незначним, насправді і є вашим повсякденням.

Звички є величезною частиною життя, і вони можуть розповісти багато про вашу особистість і поточний психічний стан. Ми з’ясували, як людину характеризує звичайний тюбик із зубною пастою.

Дайте відповідь на запитання нижче.

Як ви стискаєте тюбик із зубною пастою?

Як ви віджимаєте свою зубну пасту?

Вам подобається бути на самоті, ви мрійник і артистична людина

Іноді може здатися, що ви живете у своєму власному світі. Ви чутливі, ніжні, невимушені, уважні та толерантні. Водночас ви можете бути дуже прямолінійними і великодушними. У вас завжди багато думок та ідей, і ви готові поділитися ними з іншими.

Ви реалістична та активна людина, і зазвичай дещо поспішаєте

Ви не найохайніші і не найорганізованіші, але якщо перед вами стоїть виклик, ви здатні зібратися і вирішити його. Ви - товариська, дружня людина. Ви вмієте збалансовувати своє життя і знаходити емоційну стабільність.

Ви дуже вперті і здатні зробити багато, щоб отримати бажане і досягти поставленої мети

Ви схильні до песимізму і не дуже довіряєте людям. Ви звикли покладатися тільки на себе. Достатньо егоцентричні та любите себе, що дуже добре, якщо це не самолюбування та маніпуляції іншими.

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Ви дуже економна та охайна людина

Хоча ви дбаєте про своє майно, ви також дбаєте про людей навколо вас. Ви - перфекціоніст і не любите нічого витрачати, тому використовуєте всі наявні ресурси в повній мірі. Ви звикли багато працювати і дуже добре виконуєте свою роботу, а це означає, що інші люди можуть на вас покластися. У вашому домі завжди чисто, а життя організоване.

У вас є здатність бачити світ в іншому світлі, ніж у більшості. Ви креативна людина

Красу можна знайти всюди. Власникові цього тюбика буває важко дотримуватися чистоти і не спізнюватися на зустрічі. Вам важко планувати та виконувати завдання, але ви дуже оптимістичні та відкриті. Однак можете бути схильні до частих змін настрою.

А ще оберіть пташине перо і виявіть приховану силу власної особистості