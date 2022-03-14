Провина вцілілого: чому виникає, психологічні симптоми та самодопомога

Відчуття провини вцілілого може виникати у людини, яка пережила небезпечну для життя ситуацію чи подію (війну, хворобу тощо), коли іншим цього не вдалося.

МОЗ публікує інформацію про найбільш поширені психологічні симптоми та як допомогти собі, якщо ви відчуваєте провину вцілілого.

Відчуття провини вцілілого може виникати у людини, яка пережила небезпечну для життя ситуацію чи подію (війну, хворобу тощо), коли іншим цього не вдалося. Ті, хто вижив, можуть картати себе через те, що уникли смерті, тоді як інші втратили життя. І постійно розмірковувати над тим, що вони могли зробити, щоб запобігти травматичній події або врятувати інших.

Провина вцілілого – поширена реакція на травматичні події та симптом посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Пам'ятайте, що провина вцілілого може мати серйозний вплив на життя і здатність людини ухвалювати рішення та виважено оцінювати ситуацію.

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