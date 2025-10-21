- Дата публікації
Прищ на обличчі: дієвий спосіб позбутися запалення за 3 хвилини — поради від косметологів
Не рідко трапляється так, що на обличчі вискакує прищ у найневдаліший момент. Особливо неприємно, коли запалення з’являється перед важливою подією або зустріччю.
Є простий і швидкий спосіб, як прибрати прищ всього за 3 хвилини. Цей лайфгак від косметологів не потребує дорогих засобів чи складних процедур.
Все, що потрібно — ватний диск і доступний аптечний засіб. Ідеально підійдуть краплі для очей, які зазвичай використовують для зменшення почервоніння за втомлених очей після тривалого часу за комп’ютером. Такі краплі продаються в будь-якій аптеці та коштують зовсім недорого.
Нанесіть кілька крапель засобу на ватний диск і помістіть його на кілька хвилин у морозильник. Потім прикладіть охолоджений диск до прища і тримайте 3–5 хвилин. Почервоніння швидко проходить, запалення стає менш помітним, а шкіра повертається до природного вигляду.
Цей спосіб ідеально підходить для тих, хто шукає швидке рішення, як позбутися прища перед важливою зустріччю, вечіркою або фото. Простий, доступний і ефективний метод допоможе швидко зменшити видимість прищів і повернути шкірі чистоту та здоровий вигляд.