Як позбутися прища на обличчі за 3 хвилини / © Pixabay

Реклама

Є простий і швидкий спосіб, як прибрати прищ всього за 3 хвилини. Цей лайфгак від косметологів не потребує дорогих засобів чи складних процедур.

Все, що потрібно — ватний диск і доступний аптечний засіб. Ідеально підійдуть краплі для очей, які зазвичай використовують для зменшення почервоніння за втомлених очей після тривалого часу за комп’ютером. Такі краплі продаються в будь-якій аптеці та коштують зовсім недорого.

Нанесіть кілька крапель засобу на ватний диск і помістіть його на кілька хвилин у морозильник. Потім прикладіть охолоджений диск до прища і тримайте 3–5 хвилин. Почервоніння швидко проходить, запалення стає менш помітним, а шкіра повертається до природного вигляду.

Реклама

Цей спосіб ідеально підходить для тих, хто шукає швидке рішення, як позбутися прища перед важливою зустріччю, вечіркою або фото. Простий, доступний і ефективний метод допоможе швидко зменшити видимість прищів і повернути шкірі чистоту та здоровий вигляд.