Психологи назвали кольори, які роблять вас менш сексуальними: яких фарб слід уникати

Існує багато міркувань щодо вибору вбрання, але вірний вибір кольору має першорядне значення.

Деякі кольори можуть знизити вашу привабливість, кажуть психологи.

Тож, дізнаймося про фарби, які таємно роблять вас меншсексуальними. А також - про два кольори, що підвищать вашу привабливість.

Жовтий

Колір сонця та нью-йоркського таксі. Жовтий колір швидко привертає увагу. Однак це не піде на користь вам.

Дослідження, опубліковане в журналі Evolutionary Psychology, показало, що як чоловіки, так і жінки вважають жовтий одним із найменш привабливих кольорів для потенційного партнера.

Коричневий

Темно-коричневий, оливково-коричневий - володар титулу «найпотворнішого кольору у світі». Насправді, цей відтінок коричневого настільки візуально відразливий, що його навіть вибрали як основний колір для упаковки тютюну в Австралії, щоб відбити цю шкідливу звичку. (Якщо коричневий колір може утримати курців від сигарет, уявіть, що уникнення цього може зробити для вашої зовнішності.)

Сірий

Кожен колір викликає в нас певну емоцію, і в багатьох випадках це відбувається на підсвідомому рівні. Сірий асоціюється з поганою погодою, депресією та негативом.

Дослідження, опубліковане в Frontiers in Psychology виявило, що сірий колір пов’язаний із сумом.

Життя сповнене винятків, і певні випадки вимагають різних кольорів.

«Враження, яке створює колір одягу, також залежить від конкретної події чи сценарію. Яскраві, кокетливі кольори, такі як червоний та бірюзовий, є привабливим вибором для побачень та вечірок. Однак вони не найкращі варіанти для офісу, ділових відряджень, інтерв’ю, де найкраще підходять холодні глибокі кольори, такі як темно-синій, сірий або чорний», – коментує лайф-коуч Мішель Девіс.

У дослідженні, опублікованому в Color Research And Application, було проведено серію експериментів, щоб з’ясувати, чи віддають перевагу чоловіки червоному кольору. та які кольори жінки хотіли б обирати для побачень.

Хоча деякі примітні висновки все ж з’явилися, наприклад, спостереження, що жінкам, як правило, подобається носити синій колір на побаченнях, автори дослідження в підсумку дійшли висновку, що «кольорові переваги для кожної людини є унікальними».

Ви не можете помилитися з чорним

Багато хто вважає, що для зваблення краще підходить червоний колір. Червоний, безумовно, асоціюється з любов’ю і сексом, але чорний може перевершити його, коли справа доходить до універсальної привабливості.

«Червоний традиційно вважається кольором кохання, але нові дослідження показали, що як чорний, так і червоний сприймаються як однаково привабливі, і що ці два кольори можуть просто підвищувати привабливість по-різному», – коментує доктор філософії, дослідник Робін Крамер.

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