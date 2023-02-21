Як визначити характер людини за онлайн-листуванням, що можуть розказати її електронні повідомлення

Про характер людини може розповісти манера її листування. Що можуть розповісти смайлики, крапки та тире в листуванні — читайте в матеріалі ТСН.ua

Дізнатися яка людина по листуванні не так просто навіть психологу, адже спілкуючись з кимось лише текстовими повідомленнями та смайлами ти не можеш бачити обличчя та емоцій людини. В онлайн-просторі будь-яка людина може за допомогою букв, розділових знаків і емоджі створити собі якийсь образ. Але більшість людей в онлайн просторі листуються неусвідомлено, тобто пишуть, як звикли. Розповідаємо, які особливості людини розкриває її листування.

Відсутність смайликів або багато смайлів-усмішок

Відсутність смайликів не означає, що людина з того боку похмурий та грубіян. Якщо вона не ставить посмішки та дужки, то, можливо, просто дуже серйозна і практична. Або звикла вести ділове листування, де ставити емоджі не прийнято. І навпаки, якщо людина використовує багато емоджі-усмішок, скоріш за все, вона намагається показати себе приємною у спілкуванні, прагне продемонструвати свою доброзичливість. Але це зовсім не означає, що співрозмовник насправді милий і добрий, просто таким він хоче здаватися.

Написання довгих повідомлень

Повідомлення з великим текстовим обсягом може бути сигналом, що вашим інтернет-співрозмовником є ​​представниця жіночої статі.

Більшості чоловіків властивий коротший стиль оповідання. У процесі написання повідомлення чоловіки нерідко розбивають його на окремі фрагменти, що зумовлює появу непорозуміння.

Листування за допомогою коротких повідомлень

Якщо в процесі спілкування з вами співрозмовник пише короткі повідомлення, це є очевидним сигналом того, що він не дуже прагне спілкування. Або ви відволікаєте його від важливих справ, що викликає у вашого співрозмовника напругу. Також написання коротких повідомлень можна пояснити схильністю до усамітненості. Людина, яка пише короткими повідомленнями, скоріш за все, прагне триматися якомога далі від людей і не розуміє важливості спілкування.

Написання повідомлень із маленької літери

Люди, які не використовують у своїх електронних повідомленнях великі літери, часто є неуважними та надмірно лінивими. Але винятком можуть бути люди, які більшу частину робочого дня проводять за комп'ютером, дозволяють собі не дотримуватись правил, щоб трохи розслабитись.

Ігнорування розділових знаків

Перша думка, яка виникає, якщо людина не використовує розділові знаки, значить, вона безграмотна. Але це не завжди так, можливо, вона знає все про те, як відокремлювати дієприкметники, але просто не хоче витрачати на це свій час, щоб надрукувати швидко. Дуже часто ігнорування розділових знаків говорить про зайве занепокоєння людини, її квапливість, енергійність та нестриманість. Деякі психологи стверджують, що розділові знаки ігнорують внутрішні бунтарі та люди, які обожнюють бути в центрі уваги.

Велика кількість крапок

Поширена думка, що коли людина буквально в кожному реченні ставить трикрапку, особливо наставляє їх на місце ком або інших розділових знаків, ймовірно, у неї проблеми з психікою. Але це одна із версій. Існує думка, що велика кількість крапок свідчить про неврівноваженість людини, схильність її до депресії чи песимізму. Можливо, твій співрозмовник просто намагається передати інтонацію роздумів або намагається здатися загадковим, мовляв, він щось недоказав.

Правильно ставить всі розділові знаки.

Якщо людина ставить усі коми, тире, дефіси та крапки, то вона або редактор чи коректор, або надто прискіпливий до дрібниць персонаж, як то кажуть, перфекціоніст. Швидше за все, у житті у нього все по поличках, раз навіть у sms повний порядок.

А ще таким чином людина може виявляє повагу до співрозмовника, або намагається здатися уважною та вдумливою.

Повідомлення перевантажене розділовими знаками

А якщо в посланнях співрозмовника знаків оклику і запитань як зірок на небі, це може говорити про його зайву емоційність, нестриманість і експресивність. Такі люди в реальному житті, часто дуже голосно розмовляють. Велика кількість знаків оклику

дуже часто свідчить про те, що ваш співрозмовник потребує уваги й намагається отримати його таким чином. Великі любителі тире — це люди найчастіше категоричні в судженнях і не сприймають серйозно чиюсь іншу точку зору. Але також вони мають здатність доводити всі свої починання до логічного завершення.

Постійне використання форм невпевненості

Зрозуміло, що якщо людина часто вживає фрази яку вказують на невпевненість, типу «напевно», «може бути», «не знаю», «ну» і так далі, то в житті вона є сором'язливою та невпевненою особою.

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