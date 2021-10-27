Психологічний тест: вгадай, хто з них не є родиною

Психологічний тест: вгадай, хто з них не є родиною

Наші перші стосунки завжди формуються в дитинстві - в родині - і часто визначають наш світогляд.

Чи знаєте ви, що стосунки так само важливі для вашого фізичного здоров’я, як дієта та фізичні вправи? Згідно з дослідженням, соціально ізольовані люди наражають себе на ту ж саму небезпеку, що й ті, хто нехтує фізичною активністю.

Пропонуємо вам пройти психологічний тест, щоби більше дізнатися про ваші погляди щодо родинних зв'язків та стосунків з батьками, які сформували вашу особистість.

Подивіться уважно на малюнки. Яка родина, на вашу думку, не є справжньою? Не роздивляйтеся їх занадто довго - увімкніть інтуїцію. А потім перевірте, чи здогадалися ви, і дізнайтеся трохи про себе.

Родина №1

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Якщо ваша відповідь – перший варіант, ймовірно, ви не орієнтовані на сім’ю – принаймні, не в традиційному розумінні. Ви ставитеся до своїх друзів, як до своєї справжньої родини. Ви щасливі, коли вони звертаються до вас по допомогу.

Можливо, ви зростали без сильного батька, тому робите все можливе, щоби бути поруч з тими, хто вас потребує.

Сім’я на малюнку не є найщасливішою, але вони все одно сім’я. Мати, вочевидь, піклується про свою дитину, тримає її за руку і захищає від байдужого батька. Підсвідомо ви не хочете, щоби було саме так, тож обрали саме цю картинку.

Родина №2

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Якщо це ваша відповідь, ви сильно орієнтовані на сім’ю – для вас немає нічого важливішого за родину. Ви вірите в побудову стабільних і тривалих відносин, заснованих на довірі та відданості. Ви ставите потреби своєї сім’ї на перше місце, іноді навіть ігноруючи власні, якщо це означає, що ви можете зробити своїх близьких щасливими.

Ви, напевно, помітили, що люди на малюнку насправді не схожі на сім’ю. Дорослі не звертають на дитину ніякої уваги, та й дитина не намагається тримати їх за руки – це також може бути група незнайомих людей, які гуляють разом. Будучи справжньою сімейною людиною, ви змогли відразу помітити фальш.

Родина №3

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Якщо ваша відповідь – сім’я №3, ймовірно, має місце дитяча травма, через що вам важко довіряти людям. Звідси - тривожність, проблеми у спілкуванні, невпевненість у майбутньому.

Люди на малюнку схожі на люблячу, щасливу родину. Вони - справжня сім'я. Чоловік із жінкою майже обіймаються, а батько тримає дитину за руку.

Чи була ваша родина благополучною? Хто вплинув на формування вашого світогляду? Чому здорові стосунки викликають у вас підозру? Ви вірите в існування міцних родинних стосунків?.. Можливо, ні. Тому і обрали цю сім’ю як фальшиву.

Замислитеся над цим і пройдіть ще один психологічний тест на приховані страхи.

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