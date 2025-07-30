Психологиня порадила їсти хрумку їжу: чому це так важливо, чим вона допомагає

Що їсти, щоб знизити рівень кортизолу / © Pixabay

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У світі постійного стресу та інформаційного шуму люди все частіше шукають прості, природні способи зниження напруги. Однією з несподіваних, але ефективних технік є… вживання хрумкої їжі. У розмові з лікаркою Оленою Божук, яка прозвучала у відео журналістки Ілони Довгань, пролунала цікава порада: Хрумка їжа може допомогти знизити рівень стресу і кортизолу.

Звучить дивно? А насправді — цілком логічно.

Що таке кортизол і як він впливає на організм

Кортизол — це гормон, який виробляється наднирниками у відповідь на стрес. Він допомагає організму швидко мобілізувати сили, але також:

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підвищує артеріальний тиск;

пригнічує імунну систему;

негативно впливає на сон;

провокує накопичення жиру, особливо в області живота;

знижує рівень серотоніну — гормону щастя.

Якщо це короткочасний вплив, то механізм справді доволі корисний. Але хронічно підвищений кортизол — це серйозна загроза фізичному і психічному здоров’ю.

Чому для зниження кортизолу необхідно жувати хрумку їжу

Олена Божук пояснює: жування твердої, хрумкої їжі має антистресовий ефект, адже заспокоює нервову систему через фізичну дію. Під час пережовування:

активується вегетативна нервова система , зокрема парасимпатична частина, що відповідає за відновлення та розслаблення;

мозок отримує відчуття безпеки через просту, знайому дію — жування;

відволікання від тривожних думок допомагає знизити напругу;

сам процес стає міні-ритуалом заземлення в “тут і зараз”.

Це трохи нагадує дію антистресової жуйки або кульки для рук — тільки природніше й смачніше.

Яка їжа може допомогти впоратися зі стресом

Як антистресовий “інструмент” можна використовувати різноманітні продукти. Зокрема:

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моркву, селеру, болгарський перець;

яблуко, грушу;

горіхи, насіння;

житні хлібці, цільнозернові снеки;

запечене гарбузове насіння або нут;

тостований хумус із хрустким крекером.

Головне — вибирати натуральні продукти без великої кількості цукру, солі чи трансжирів. Мета — не заїсти стрес шкідливим, а заспокоїти нервову систему через тілесну дію.

Нам не завжди під силу змінити обставини навколо. Але ми можемо впливати на свою реакцію. Іноді — просто взявши до рук морквину.

Не варто недооцінювати маленькі дії, які дають великий ефект. Якщо жування хрумкої їжі допоможе тобі знизити внутрішню напругу бодай на 10% — це вже крок до спокою, ясності думки й здоров’я.