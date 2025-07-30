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ТСН у соціальних мережах

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Психологиня порадила їсти хрумку їжу: чому це так важливо, чим вона допомагає

Ви могли помічати, що у складній ситуації або під час тривожних моментів в житті, багато хто з нас починає гризти ручку або олівець. Виявляється, це не просто шкідлива звичка, а науково обґрунтована причина.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що їсти, щоб знизити рівень кортизолу

Що їсти, щоб знизити рівень кортизолу / © Pixabay

У світі постійного стресу та інформаційного шуму люди все частіше шукають прості, природні способи зниження напруги. Однією з несподіваних, але ефективних технік є… вживання хрумкої їжі. У розмові з лікаркою Оленою Божук, яка прозвучала у відео журналістки Ілони Довгань, пролунала цікава порада: Хрумка їжа може допомогти знизити рівень стресу і кортизолу.

Звучить дивно? А насправді — цілком логічно.

Що таке кортизол і як він впливає на організм

Кортизол — це гормон, який виробляється наднирниками у відповідь на стрес. Він допомагає організму швидко мобілізувати сили, але також:

  • підвищує артеріальний тиск;

  • пригнічує імунну систему;

  • негативно впливає на сон;

  • провокує накопичення жиру, особливо в області живота;

  • знижує рівень серотоніну — гормону щастя.

Якщо це короткочасний вплив, то механізм справді доволі корисний. Але хронічно підвищений кортизол — це серйозна загроза фізичному і психічному здоров’ю.

Чому для зниження кортизолу необхідно жувати хрумку їжу

Олена Божук пояснює: жування твердої, хрумкої їжі має антистресовий ефект, адже заспокоює нервову систему через фізичну дію. Під час пережовування:

  • активується вегетативна нервова система, зокрема парасимпатична частина, що відповідає за відновлення та розслаблення;

  • мозок отримує відчуття безпеки через просту, знайому дію — жування;

  • відволікання від тривожних думок допомагає знизити напругу;

  • сам процес стає міні-ритуалом заземлення в “тут і зараз”.

Це трохи нагадує дію антистресової жуйки або кульки для рук — тільки природніше й смачніше.

Яка їжа може допомогти впоратися зі стресом

Як антистресовий “інструмент” можна використовувати різноманітні продукти. Зокрема:

  • моркву, селеру, болгарський перець;

  • яблуко, грушу;

  • горіхи, насіння;

  • житні хлібці, цільнозернові снеки;

  • запечене гарбузове насіння або нут;

  • тостований хумус із хрустким крекером.

Головне — вибирати натуральні продукти без великої кількості цукру, солі чи трансжирів. Мета — не заїсти стрес шкідливим, а заспокоїти нервову систему через тілесну дію.

Нам не завжди під силу змінити обставини навколо. Але ми можемо впливати на свою реакцію. Іноді — просто взявши до рук морквину.

Не варто недооцінювати маленькі дії, які дають великий ефект. Якщо жування хрумкої їжі допоможе тобі знизити внутрішню напругу бодай на 10% — це вже крок до спокою, ясності думки й здоров’я.

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Дата публікації
Кількість переглядів
47
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