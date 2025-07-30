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Психологиня порадила їсти хрумку їжу: чому це так важливо, чим вона допомагає
Ви могли помічати, що у складній ситуації або під час тривожних моментів в житті, багато хто з нас починає гризти ручку або олівець. Виявляється, це не просто шкідлива звичка, а науково обґрунтована причина.
У світі постійного стресу та інформаційного шуму люди все частіше шукають прості, природні способи зниження напруги. Однією з несподіваних, але ефективних технік є… вживання хрумкої їжі. У розмові з лікаркою Оленою Божук, яка прозвучала у відео журналістки Ілони Довгань, пролунала цікава порада: Хрумка їжа може допомогти знизити рівень стресу і кортизолу.
Звучить дивно? А насправді — цілком логічно.
Що таке кортизол і як він впливає на організм
Кортизол — це гормон, який виробляється наднирниками у відповідь на стрес. Він допомагає організму швидко мобілізувати сили, але також:
підвищує артеріальний тиск;
пригнічує імунну систему;
негативно впливає на сон;
провокує накопичення жиру, особливо в області живота;
знижує рівень серотоніну — гормону щастя.
Якщо це короткочасний вплив, то механізм справді доволі корисний. Але хронічно підвищений кортизол — це серйозна загроза фізичному і психічному здоров’ю.
Чому для зниження кортизолу необхідно жувати хрумку їжу
Олена Божук пояснює: жування твердої, хрумкої їжі має антистресовий ефект, адже заспокоює нервову систему через фізичну дію. Під час пережовування:
активується вегетативна нервова система, зокрема парасимпатична частина, що відповідає за відновлення та розслаблення;
мозок отримує відчуття безпеки через просту, знайому дію — жування;
відволікання від тривожних думок допомагає знизити напругу;
сам процес стає міні-ритуалом заземлення в “тут і зараз”.
Це трохи нагадує дію антистресової жуйки або кульки для рук — тільки природніше й смачніше.
Яка їжа може допомогти впоратися зі стресом
Як антистресовий “інструмент” можна використовувати різноманітні продукти. Зокрема:
моркву, селеру, болгарський перець;
яблуко, грушу;
горіхи, насіння;
житні хлібці, цільнозернові снеки;
запечене гарбузове насіння або нут;
тостований хумус із хрустким крекером.
Головне — вибирати натуральні продукти без великої кількості цукру, солі чи трансжирів. Мета — не заїсти стрес шкідливим, а заспокоїти нервову систему через тілесну дію.
Нам не завжди під силу змінити обставини навколо. Але ми можемо впливати на свою реакцію. Іноді — просто взявши до рук морквину.
Не варто недооцінювати маленькі дії, які дають великий ефект. Якщо жування хрумкої їжі допоможе тобі знизити внутрішню напругу бодай на 10% — це вже крок до спокою, ясності думки й здоров’я.