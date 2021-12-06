Рак: як знизити ризик онкології

Незважаючи на те, що показники виживання та протоколи лікування онкологічних захворювань значно покращилися, рак, як і раніше, вселяє страх, особливо ті його види, які, незважаючи на наукові досягнення, залишаються надзвичайно поширеними та смертельними.

Медики дедалі більше говорять, що статистику смертності від раку можна змінити. Скринінг допоможе виявляти захворювання на ранніх стадіях, коли воно добре піддається лікуванню, а профілактика – знизити ризики.

Який вид раку найбільш небезпечний та поширений у світі?

Рак – одна з провідних причин смерті у світі. Згідно з інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у 2020 році онкологія стала причиною смерті 10 млн людей. Найбільш поширеними видами раку (з точки зору числа нових випадків) були:

рак молочної залози (2,26 млн. випадків);

рак легень (2,21 млн випадків);

рак товстої та прямої кишки (1,93 млн випадків);

рак передміхурової залози (1,41 млн випадків);

рак шкіри (немеланомний) (1200000 випадків);

рак шлунка (1,09 млн. випадків).

Найбільш поширеними причинами смерті від онкологічних захворювань у 2020 р. були:

рак легень (1,8 млн. випадків смерті);

рак товстої та прямої кишки (935 тис. випадків смерті);

рак печінки (830 тис. випадків смерті);

рак шлунка (769 тис. випадків смерті);

рак молочної залози (685 тис. випадків смерті).

Який вид раку найпоширеніший в Україні?

Головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко розповів про те, що в Україні сьогодні найбільш поширені такі онкозахворювання:

у чоловіків: рак легень, шлунка, товстої кишки.

у жінок: рак грудей, шийки матки, шкіри.

Американські ж дослідники називають першим за смертністю США рак підшлункової залози. Як говорить хірург-онколог Куртіс А. Кемпбелл, п'ятирічна виживання після цього виду раку становить лише близько 7%.

2020-го від раку підшлункової залози померла суддя Верховного суду Рут Бейдер Гінзберг.

Згідно з іншим показником, рак легенів є смертоносною формою раку.

Associated Press

Причина смертельного раку

Генетика відіграє важливу роль у розвитку раку легень та підшлункової залози. І якщо спадковість нам змінити не під силу, додаткові фактори – цілком.

"Фактор ризику №1 для обох видів раку — це вживання тютюну. У разі раку легень, кинувши палити, ви значно покращите ситуацію, знизивши потенційний ризик. Зв'язок раку підшлункової залози та курінням не такий прямий, але він є і в цьому випадку", — каже лікар.

Як знизити ризик раку

Крім відмови від тютюну, ви можете вжити інших заходів для зниження ризику раку підшлункової залози і легень.

Дотримуйтесь здорової дієти. Велика кількість фруктів та овочів, які містять антиоксиданти та натуральні фітохімічні речовини, можуть підвищити захист від раку.

Включайте в раціон: ягоди та чорнослив, буряк, броколі, червону капусту, цибулю та солодкий перець. Також чудовими джерелами антиоксидантів є чай та гіркий шоколад.

Американське онкологічне суспільство рекомендує щодня вживати 2 ½ склянки фруктів та овочів. Уникайте оброблених продуктів, червоного м'яса та солодких напоїв, які можуть підвищити ризик раку підшлункової залози.

Залишайтесь фізично активними. Регулярні вправи знижують ризик багатьох видів раку. 150 хвилин помірної активності або 75 хвилин високої інтенсивності щотижня.

Регулярні вправи знижують ризик багатьох видів раку. 150 хвилин помірної активності або 75 хвилин високої інтенсивності щотижня. Підтримуйте здорову вагу.

«Ожиріння пов'язане з низкою видів раку, зокрема з раком шлунково-кишкового тракту, наприклад, товстої кишки, шлунка та підшлункової залози», — каже Кемпбелл.

Займіться профілактикою діабету 2 типу.

«Люди, які страждають на діабет, наражаються на більший ризик захворіти на рак підшлункової залози», — говорить Кемпбелл. «Новоутворений діабет також може бути маркером раку підшлункової залози на ранній стадії».

Перші три поради у цьому списку можуть значно знизити ризик розвитку діабету 2 типу.

Вживайте алкоголь помірно або не вживайте зовсім. Деякі дослідження пов'язують надмірне вживання алкоголю із раком підшлункової залози. Він рекомендує уникати алкоголю або вживати лише помірні напої, що визначаються як два напої на день для чоловіків та один для жінок.

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Скринінг раку легенів

Сучасні методи комп'ютерної томографії грудної клітки з низькою дозою опромінення - найкращий спосіб запобігти хворобі або виявити її на ранній стадії, що піддається лікуванню.

Людям віком від 50 до 80 років, які курять 20 пачок на рік і в даний час курять або кинули курити протягом останніх 15 років, рекомендується пройти КТ грудної клітки на предмет раку легень. Якщо це стосується вас, запитайте поради у вашого сімейного лікаря.

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Скринінг раку підшлункової залози

Поки що масового скринінгу раку підшлункової немає в медичній практиці, тому що залишається спірним питання про онкомаркери цього типу раку в крові та доцільні методи діагностики.

Рак підшлункової залози і рак легенів, на жаль, часто протікають дуже тихо. На той час, коли у пацієнта з'являються симптоми, може бути вже запізно. Тому тим, хто входить до групи підвищеного ризику або виявив тривожні симптоми, важливо вчасно звернутися до лікаря та обстежитись.