Ранковий напій для схуднення: чому варто пити кефір з корицею за 15 хвилин до сніданку

Кефір з корицею для схуднення / © pexels.com

Фахівці пояснюють: ранковий організм потребує «запуску» травної системи. І замість різкого навантаження їжею йому можна дати легкий старт у вигляді кисломолочного напою зі спецією.

Кефір у цій комбінації виступає джерелом пробіотиків, які підтримують мікрофлору кишківника та можуть впливати на регуляцію апетиту. Окремі дослідження пов’язують регулярне вживання кисломолочних продуктів зі зниженням рівня гормону голоду греліну.

Кориця, у свою чергу, відома здатністю впливати на стабільність рівня глюкози в крові. Це може зменшувати різкі коливання цукру та, відповідно, знижувати потяг до солодкого.

У поєднанні ці два інгредієнти створюють синергічний ефект: підтримка травлення, більш рівний апетит і кращий контроль харчової поведінки.

Чому важливо пити саме за 15 хвилин до сніданку

За словами нутриціологів, таймінг має значення. Якщо випити кефір з корицею безпосередньо разом із їжею, ефект знижується. Якщо ж надто заздалегідь — відчуття голоду повертається.

15 хвилин вважаються оптимальним інтервалом: за цей час напій запускає м’які процеси в травній системі та готує організм до приймання їжі.

У результаті сніданок може засвоюватися комфортніше, без відчуття важкості чи здуття.

Рецепт простий:

1 склянка кефіру (краще не знежиреного)

½ чайної ложки меленої кориці

Інгредієнти потрібно змішати, дати напою кілька хвилин настоятися та випити повільно.

Фахівці звертають увагу на вибір кориці. Цейлонська вважається більш якісною для регулярного вживання, тоді як касія містить більше кумаринів, тому її варто вживати помірно.

Кому варто бути обережним

Попри популярність напою, він підходить не всім. Людям із підвищеною кислотністю шлунка кефір може викликати дискомфорт. Також пацієнтам із діабетом варто узгодити регулярне вживання кориці з лікарем.

Кефір з корицею за 15 хвилин до сніданку — це не «чарівний засіб для схуднення», а простий харчовий ритуал, який може підтримувати травлення та допомагати контролювати апетит за умови збалансованого харчування.