Рання діагностика раку яєчників за зішкрібом із шийки матки: медики розробили новий метод

Лікарі запропонували виявляти хворих на рак яєчників за зішкрібом із шийки матки.

Вчені з чотирьох країн запропонували новий метод ранньої діагностики раку яєчників за зішкрібом із шийки матки.

Як маркер, дослідники використовують патерн метилювання ДНК, який змінюється у жінок ще до появи раку.

Як вони написали в Nature Communications, точність такої ранньої діагностики становить близько 70% у людей молодше 50 років і 55% — у старшому віці.

Дослідники пропонують використовувати розроблений метод для того, щоб сформувати групи високого ризику розвитку раку яєчників, а потім регулярно обстежувати їх.

Рак яєчників – одне з найпоширеніших онкологічних захворювань жіночої статевої сфери, яке навіть при скринінгу на онкомаркер CA-125, на жаль, знаходять пізно. Адже на початкових стадіях рак яєчників піддається повному лікуванню. Якщо жінка звернулася по медичну допомогу на 1-2 стадії хвороби, то ймовірність успішного лікування становить 80-90%!

Медики з Австрії, Британії, Норвегії та Чехії на чолі з Мартіном Відшвендтером з Університету Інсбрука знайшли спосіб ранньої діагностики раку яєчників.

Вчені взяли за основу той факт, що більшість видів раку яєчників виникають із клітин, що виникають із клітин мюллерового каналу. У ході ембріонального розвитку у жінок із нього розвиваються не тільки яєчники, а ще й матка, фалопієві труби та частина піхви.

Дослідники припустили, що за станом клітин шийки матки можна судити про підвищений ризик розвитку раку яєчників, тому що шийка матки та яєчники мають подібне походження, і при цьому протягом життя жінки на них впливають однакові фактори середовища. Таким чином, за станом одних клітин можна припустити ризик злоякісного переродження інших.

Як маркер, вчені вибрали епігенетичні зміни в клітинах шийки матки, а саме метилювання ДНК, тому що в попередніх роботах виявили, що цей параметр асоціюється з підвищеним ризиком розвитку раку яєчників.

Вони перевірили припущення, зробивши зіскрібок шийки матки у 242 жінок з раком яєчників та у 869 здорових жінок. За цими зразками вченим вдалося простежити єдиний патерн метилювання ДНК у хворих жінок.

У другій частині дослідження медики на вибірці з 47 хворих жінок та 225 здорових перевірили точність розробленого методу скринінгу.

Вченим вдалося виявити хворих на рак яєчників з точністю 70% у віковій групі молодше 50 років і з точністю 55% у старшому віці. Через те, що зміни в метилюванні ДНК з'являються до того, як рак встигне розвинутись, цей маркер можна буде використовувати для визначення жінок із групи високого ризику, а потім періодично обстежувати їх.

І все ж вчені поки сумніваються з приводу точності методики. У 30% випадків вони помилилися. Вчені вважають, що при включенні жінки до групи високого ризику потрібно пояснити їй, що це далеко не завжди означає, що у неї розвинеться рак.

Вчені з Оксфорда також працювали над ранньою діагностикою раку та створили метод, за допомогою якого можна визначити будь-який рак на ранній стадії. Для цього слід вивчити концентрацію 70 метаболітів у крові.