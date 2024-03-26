Їмо на ніч і худнемо: рецепт ідеальної вечері від дипломованої дієтологині

Вечеря, найчастіше є випробовуванням для тих, хто хоче схуднути. Адже — це час, коли ми хочемо отримати смачного "підживлення" після довгого дня. Для багатьох тих, хто худне, вечеря стає випробовуванням, важко зробити правильний вибір продуктів, які будуть ситними, смачними та дадуть можливість схуднути.

Дипломована дієтологиня із багаторічним досвідом роботи Крістен Карлі пропонує свій варіант вечері для схуднення, який не тільки вгамує голод, а й сприятиме зниженню ваги, "це корисна, ситна їжа, приготована з урахуванням поживності та втрати ваги".

Найкращий рецепт вечері для схуднення

Найкращий варіант вечері для схуднення, на думку дієтологині – курка з хумусом та салатом з помідорів і огірків. Така вечеря допомагає почуватися ситим завдяки багатим на білки курки та хумусу. А клітковина, на яку багаті овочі, допоможуть допомогти травленню та контролювати почуття голоду.

Рецепт ідеальної вечері

Приготуйте суміш приправ — змішайте неповну чайну ложку часникового порошку, неповну чайну ложку орегано, чайну ложку копченої паприки, пів чайної ложки солі та пів чайної ложки перцю.

Розріжте дві курячі грудки на чотири частини. Змастіть курку оливковою олією та посипте обидві сторони приготовленою сумішшю приправ. Посмажте курицю на середньому вогні до готовності.

Приготуйте салат з огірків і помідорів — змішайте 1/4 склянки нарізаних огірків, 1/4 склянки нарізаних навпіл помідорів чері, 1/4 склянки нарізаної червоної цибулі. Додайте столову ложку оливкової олії, чайну ложку червоного винного оцту, 1/4 чайної ложки перцю та 1/2 чайної ложки сушеного орегано. Ретельно перемішайте.

На тарілку покладіть 1/4 склянки готового хумусу, приготовану курку та ароматний салат з огірків і помідорів.

Чому цей рецепт корисний для схуднення

Курка — чудовий спосіб отримати нежирний білок, який важливий для побудови та зміцнення м’язів. Коли ви не активні, м’язи спалюють більше калорій, ніж жир, тому достатня кількість білка в їжі може допомогти підтримувати ваш метаболізм здоровим. Білок також дає відчуття ситості та задоволення, що може допомогти запобігти переїданню.

Хумус виготовляється з нуту, який багатий клітковиною та корисними жирами. Клітковина допомагає травленню та підтримує стабільний рівень цукру в крові, тож ви довше залишаєтеся ситими та не відчуваєте тяги до їжі. Жири в хумусі, такі як оливкова олія та тахіні, корисні для вашого серця та можуть зменшити запалення в організмі.

Рецепт вечері не лише корисний, а й дуже смачний. А використання таких інгредієнтів, як оливкова олія, часник, лимон і свіжа зелень у цьому рецепті, додає смаку без додавання великої кількості калорій чи нездорових жирів. Коли ви споживаєте їжу, яка одночасно є ситною та смачною, це може допомогти вам харчуватися з користю для здоров'я в довгостроковій перспективі.

Читайте також: