Рецепти до пісного обіду: 7 корисних страв з грибів

Гриби – зірки здорового харчування.

Гриби є прекрасним джерелом калію, який життєво важливий для здоров’я та відновлення м’язів. Цей мікроелемент також знижує кров’яний тиск і зменшує пагубий вплив на організм їжі з високим вмістом солі.

Якщо ви м’ясоїд, скористайтеся цими рецептами приготування грибів. У піст це особливо корисно. Та й різниці з невегетаріанськими стравами ви не помітете.

Сир тофу на грилі зі смаженими грибами

Чи можна сир у піст? А про який саме вид сиру йдеться?..

Якщо сир виготовлений на основі коров'ячого молока, він належить до категорії скоромних продуктів, заборонених для споживання протягом будь-якого посту.

Але окрім молочних сирів, існує низка рецептів приготування цього продукту на основі рослинних компонентів. Наприклад, до сирів на основі рослинної сировини (в даному випадку - соєвого молока) належить сир тофу.

При запіканні він не плавиться, але якщо його правильно приготувати, смак страви вам сподобається.

Рецепт

Карамелізуйте будь-які гриби із цибулею. Тофу поріжте слайсами і додайте до грибної суміші.

Подавайте із грінками натертими часником.

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Вегетаріанський грибний бургер

Щоб приготувати ситний, але здоровий обід, достатньо знайти овоч, який може зіграти роль котлети для гамбургера.

Зверніть уваги на гриби портобелло - один із сортів звичних і улюблених багатьма печериць. Відрізняє їх більші розміри та капелюшок.

Рецепт

Шапинку портобелло полийте олією та бальзаміком, а потім обсмажте на грилі. Зверху покладіть скибочку тофу, солений огірок, слайс томату, зелень та листя салату.

Courtesy of Pinch of Yum

Грибні ньокі з руколою та песто з горіхами

Страва містить багато білка і достатню кількістю вітамінів A і C. Ньокі - італійські галушки - маленькі шматочки тіста, що роблять зазвичай округлої форми і варять у воді чи бульйоні, а потім подають з різними соусами. Якщо подати їх із соусом песто, руколою та грибами, ви отримаєте чудове поєднання смаків.

Рецепт соусу песто до пісної страви

Вимийте листя базиліка і добре просушіть. Покладіть в блендер. Додайте 1 зубчик часнику (попередньо почищений і розрізаний навпіл) та кедрові горіхи. Додайте трохи солі та влийте оливкову олію. Подрібніть до пюре. Додайте сіль.

Courtesy of Feasting at Home

Гострий грибний бургер Місо Портобелло

Страва на основі грибів насичена фантастичною кількістю клітковини.

Бургер приправлений гострим гуакамоле в азійському стилі, а подається з прохолодним салатом з огірків та хрусткої моркви. Здоровий, смачний і справді ситний. І повністю веганський.

Рецепт

Обсмажте на грилі гриби портобелло (лише шапинки) 4-5 хвилин на середньому вогні.

Підсмажте булочки та щедро змастіть гострим гуакамоле з авокадо (розімніть авокадо, додайте коріандр, часник, сіль, лимонний сік та перець чилі).

Зверху викладіть обсмажені на грилі гриби портобелло та салат.

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Китайські грибні пельмені з солодким чилі імбирним кунжутним соусом

Ці хрусткі, смажені на сковороді пельмені з грибами поєднуються з солодко-солоним імбирним кунжутним соусом.

Рецепт

Подрібніть гриби та підсмажте їх із цибулею-шалот. Додайте кунжутної олії, молотий імбир та трохи соєвого соусу для солоності і щіпку перцю.

Зліпіть класичні вареники чи пельмені. Оберіть форму, що більше вам до вподоби. Посипте кунжутом та підсмажте.

Подавайте грибні пельмені із солодким чилі імбирним кунжутним соусом.

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Пісний плов з грибами

Якщо вам потрібен швидкий рецепт грибів, ось він. Приготування цього чуда в одній каструлі займає менше 30 хвилин, а гриби можна використовувати як основну страву, так і гарнір. Різноманітність смаків і текстур робить цей простий рис надзвичайним.

Рецепт

Обсмажте цибулю. Додайте більше часнику, трохи свіжого чебрецю та рис. Обсмажте до золотавого кольору.

Долийте овочевий бульйон. Добре перемішайте.

Доведіть все це до кипіння; зменшіть вогонь до мінімуму і накрийте каструлю кришкою. Готуйте близько 15 хвилин або поки рідина не випарується.

Зніміть з вогню. Додайте гриби і зелену цибулю. Накрийте кришкою і дайте постояти 10 хвилин.

Courtesy of Minimalist Baker

Веганська піца з портобелло

Ці маленькі піци на рослинній основі змінять ваше життя! Комбінація грибної основи з томатним соусом і безліччю свіжих овочів - це справжня вегетаріанська симфонія для ваших смакових рецепторів.

Рецепт

Три великих гриби портобелло очістіть, помістіть на деко і злегка змастіть з двох сторін невеликою кількістю оливкової олії.

Додайте часниковий порошок, базилік і орегано. Запікайте 5 хвилин.

Тим часом приготуйте овочі (наріжте цибулю, гриби, помідори, зелений перець тощо) та приготуйте з томатів соус для піци. Після того, як печериці будуть запечені, вийміть гриби з духовки і покладіть зверху бажану кількість соусу для піци, овочів і посипте веганський пармезан, чи без нього.

Запікайте 15-20 хвилин. Подавати зі свіжим базиліком, пластівцями червоного перцю.