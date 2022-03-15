Ревакцинація від правця в умовах війни: кому та чому необхідна?

Ревакцинація від правця в умовах війни: кому та чому необхідна?

Інфікуватися правцем можна при потраплянні бруду у рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами.

Військові умови із обмеженим доступом до проточної води і засобів гігієни, а також із підвищеним ризиком поранень є ідеальним середовищем для виникнення правця, передає МОЗ.

Це – інфекційна хвороба, яку викликають бактерії Clostridium tetani. Вони живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Інфікування правцем може відбуватися при потраплянні бруду у рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами.

Правець вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. Смертність від нього сягає 70%. Єдиний надійний захист — щеплення.

Імунізація від правця (а з ним – і від дифтерії у складі комбінованої вакцини) здійснюється у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 та 16 років. Імунітет не зберігається все життя, ревакцинація потрібна у 26, 36, 46, 56 і далі – кожні десять років.

Перевірте свій вакцинальний статус. Якщо минуло понад 10 років з останнього щеплення проти правця, обов’язково зверніться до найближчої амбулаторії або до медичного працівника в центрі розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Вакцини від дифтерії та правця в державних закладах охорони здоров’я безоплатні.