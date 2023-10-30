Революційне дослідження розкрило правду: чи можна їсти мигдаль для схуднення і здоров'я серця

Вчені Університету Південної Австралії спростували думку про те, що людям, які мають проблеми із зайвою вагою і худнуть, не можна їсти горіхи, зокрема мигдаль. Дослідження показало, що мигдаль можна їсти і при цьому втрачати зайву вагу. Це було найбільше дослідження на цю тему, де науковці виявили, що додавання мигдалю у раціон з обмеженою кількість калорій не лише допомагає схудненню. А також покращує роботу серцево-судинної системи та пришвидшує метаболізм, пише Scitechdaily.

Як можна схуднути за допомогою мигдалю: дослідження вчених

Науковці, вивчаючи вплив дієт, які було доповнено мигдалем чи закусками, що багаті на вуглеводи, виявили – ці дієти успішно знижують масу тіла до семи кілограмів.

Доктор Шарая Картер, науковець UniSA, зробив висновки на підставі дослідження: горіхи можуть допомагати контролювати вагу, підтримувати здоров’я серця і пришвидшувати обмін речовин.

«Будь-які горіхи, враховуючи мигдаль, - це гарна і здорова закуска. Бо мають великий вміст клітковини, мінералів, вітамінів та білків. Та заразом горіхи мають у своєму складі багато жирів, тому асоціюються у людей із надлишковою вагою», - зазначає Картер.

Проте, за словами науковця, у горіхах є поліненасичені здорові жири, які знижують рівень холестерину в крові та сприяють здоров’ю серця. Дослідник зазначає, що горіхова та безгоріхова дієти призвели до зниження ваги на 9,3% під час дослідження. А дієти з додаванням у раціон мигдалю продемонстрували також покращення здоров’я серця та налагодження метаболічних процесів організму.

«Окрім того, горіхи мають одну перевагу – ви почуваєтеся ситими значно довше. А це є безсумнівним плюсом під час схуднення», - пояснив учений.

У виданні зазначається, що ці результати в котрий раз довели: лікарі-дієтологи можуть радити мигдаль як частину збалансованої дієти для швидкого схуднення.

Кому не можна їсти горіхи

Втім, є кілька протипоказань, за яких від горіхів краще відмовитися. Кому не слід їсти цей продукт:

Людям, які мають алергію. Горіхи мають у своєму складі дуже сильний алерген, тому алергікам та їхнім дітям краще уникати їх споживання.

Горіхи мають у своєму складі дуже сильний алерген, тому алергікам та їхнім дітям краще уникати їх споживання. Тим, хто має захворювання шкіри. Горіхи можуть викликати загострення хвороб шкіри: екземи, псоріазу, нейродерміту та інших.

Горіхи можуть викликати загострення хвороб шкіри: екземи, псоріазу, нейродерміту та інших. Людям, що мають захворювання шлунку, кишківника та підшлункової залози. Горіхи не можна їсти хворим на виразку шлунку, гастрит, ентероколіт.

що мають захворювання шлунку, кишківника та підшлункової залози. Горіхи не можна їсти хворим на виразку шлунку, гастрит, ентероколіт. Тим, хто має захворювання нирок, також не слід вживати горіхи, особливо арахіс.

також не слід вживати горіхи, особливо арахіс. Дітям до 4-х років. Лікарі рекомендують не давати маленьким дітям горіхи, оскільки вони можуть потрапити до дихальних шляхів.

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