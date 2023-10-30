Революційне дослідження розкрило правду: чи можна їсти мигдаль для схуднення і здоров'я серця

Вчені дослідили: як мигдаль впливає на схуднення, здоров'я серця та пришвидшення метаболізму.
Вчені Університету Південної Австралії спростували думку про те, що людям, які мають проблеми із зайвою вагою і худнуть, не можна їсти горіхи, зокрема мигдаль. Дослідження показало, що мигдаль можна їсти і при цьому втрачати зайву вагу. Це було найбільше дослідження на цю тему, де науковці виявили, що додавання мигдалю у раціон з обмеженою кількість калорій не лише допомагає схудненню. А також покращує роботу серцево-судинної системи та пришвидшує метаболізм, пише Scitechdaily.
Як можна схуднути за допомогою мигдалю: дослідження вчених
Науковці, вивчаючи вплив дієт, які було доповнено мигдалем чи закусками, що багаті на вуглеводи, виявили – ці дієти успішно знижують масу тіла до семи кілограмів.
Доктор Шарая Картер, науковець UniSA, зробив висновки на підставі дослідження: горіхи можуть допомагати контролювати вагу, підтримувати здоров’я серця і пришвидшувати обмін речовин.
«Будь-які горіхи, враховуючи мигдаль, - це гарна і здорова закуска. Бо мають великий вміст клітковини, мінералів, вітамінів та білків. Та заразом горіхи мають у своєму складі багато жирів, тому асоціюються у людей із надлишковою вагою», - зазначає Картер.
Проте, за словами науковця, у горіхах є поліненасичені здорові жири, які знижують рівень холестерину в крові та сприяють здоров’ю серця. Дослідник зазначає, що горіхова та безгоріхова дієти призвели до зниження ваги на 9,3% під час дослідження. А дієти з додаванням у раціон мигдалю продемонстрували також покращення здоров’я серця та налагодження метаболічних процесів організму.
«Окрім того, горіхи мають одну перевагу – ви почуваєтеся ситими значно довше. А це є безсумнівним плюсом під час схуднення», - пояснив учений.
У виданні зазначається, що ці результати в котрий раз довели: лікарі-дієтологи можуть радити мигдаль як частину збалансованої дієти для швидкого схуднення.
Кому не можна їсти горіхи
Втім, є кілька протипоказань, за яких від горіхів краще відмовитися. Кому не слід їсти цей продукт:
- Людям, які мають алергію. Горіхи мають у своєму складі дуже сильний алерген, тому алергікам та їхнім дітям краще уникати їх споживання.
- Тим, хто має захворювання шкіри. Горіхи можуть викликати загострення хвороб шкіри: екземи, псоріазу, нейродерміту та інших.
- Людям, що мають захворювання шлунку, кишківника та підшлункової залози. Горіхи не можна їсти хворим на виразку шлунку, гастрит, ентероколіт.
- Тим, хто має захворювання нирок, також не слід вживати горіхи, особливо арахіс.
- Дітям до 4-х років. Лікарі рекомендують не давати маленьким дітям горіхи, оскільки вони можуть потрапити до дихальних шляхів.
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