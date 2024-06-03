Ризикуєте нашкодити своєму здоров'ю: запам'ятайте, як не можна готувати спаржу

Якщо готувати спаржу неправильно, в ній формуються токсини, які можуть серйозно нашкодити вашому здоров'ю.

Спаржу традиційно рекомендують готувати у високій каструлі у підсоленій воді. Але, якщо у вас немає можливості готувати цей продукт у глибокій ємності, можете спробувати запекти його в духовці з невеликою кількістю вершкового масла.

Часто українці для цього методу приготування використовують алюмінієву фольгу, але, кажуть спеціалісти, вона робить спаржу небезпечною для здоров'я. Федеральне управління з оцінки ризиків (BfR) ще 2019 року вказало на те, що алюмінієва фольга під час приготування може виділяти шкідливі для організма речовини, які поглинаються з їжею.

Якщо ви хочете скоротити кількість алюмінію, який потрапляє до організму разом з продуктами харчування, слід економніше використовувати алюмінієву фольгу під час приготування страв в духовці.

Особливо сильно зростає ризик тоді, коли ви готуєте спаржу у фользі з лимонним соком та сіллю. Центр захисту прав споживачів в Німеччині попереджає, що не можна допускати контакту з алюмінієм кислих і солоних продуктів.

Головна причина у тому, що під час контакту з харчовими продуктами, які містять сіль чи кислоту, алюміній виходить з фольги та потрапляє в їжу, яку ми пізніше споживаємо. З часом кількість алюмінію зростає настільки, що це може негативно впливати на нашу нервову систему та розвиток кісток.

Краще, кажуть в BfR, використовувати для запікання спеціальний папір замість алюмінієвої фольги.

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