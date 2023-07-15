Рослина-цілитель: навіщо потрібно їсти обліпиху

Невдовзі в українських садах дозріє обліпиха. Це ягода ранньої осені, цілющі властивості якої безмежні. З неї можна заварювати чай, якщо є застуда, заморожувати на зиму, робити морси та навіть маски для обличчя. Чим корисна обліпиха і як її вживати, щоб отримати найбільше вітамінів для організму – читайте далі.

Користь обліпихи

Є безліч аргументів на користь цієї ягоди. Обліпиха містить в собі практично увесь набір вітамінів, мінералів та клітковини і вісімнадцять амінокислот. Половину з цих амінокислот наш організм не виробляє самостійно, ми можемо отримати їх лише з тих продуктів, які вживаємо.

Ягоди містять велику кількість аскорбінової кислоти, рибофлавіну та тіаміну. Тому з обліпихи дуже корисний чай проти застудних захворювань, болю в горлі чи кашлю. Вживання обліпихи уповільнює процеси старіння шкіри, знімає стрес та нервову напругу, зміцнює сон.

Зміцнення імунної системи і вітамін С

Щоб наш організм добре працював, а ми не хворіли, йому потрібен вітамін С. Який допомагає перетворювати жирові запаси в енергію, засвоювати залізо з рослинних продуктів. В обліписі вітаміну С у двісті разів більше, ніж у яблуках.

Також ягоди обліпихи містять у своєму складі флавоноїди – жовті рослинні пігменти, які підвищують імунітет організму до різноманітних інфекційних захворювань.

Профілактика старіння шкіри

Ягоди обліпихи містять жирні кислоти омега-3 та омега-6, які підвищують рівень колагену, що відповідає за еластичність шкіри. Також вони відповідають за загальний емоційний стан та міцність серцево-судинної системи.

Здоров’я серця та травної системи

Ягоди обліпихи сприяють унормуванню тиску та допомагають у боротьбі з тромбами, знижують рівень холестерину в крові. Оскільки містять антиоксиданти, що захищають організм від дії вільних радикалів, які є головною причиною старіння, виникнення раку та діабету.

Оскільки ягода містить кислоту омега-7, вона запобігає захворюванням слизової оболонки кишківника, пришвидшує загоєння виразок шлунку. Обліпиха багата на клітковину, тому підтримує загальну мікрофлору травної системи.

Кому не варто їсти обліпиху

Протипоказань стосовно вживання обліпихи не багато. Ягоду не можна їсти тим, хто хворіє на гепатит, панкреатит та має захворювання сечовивідних шляхів. Також варто утриматися від вживання ягоди тим, хто має захворювання крові. Усім іншим, хто не має протипоказань до вживання обліпихи, ягода принесе тільки користь.

Що готують із обліпихи

Ягоди обліпихи можна зберігати в холодильнику до 2-х тижнів. Та найбільше користі вона приносить, якщо вживати її відразу. З обліпихи можна готувати смачні чаї, додавши м’яту, базилік та мед замість цукру. Можна зробити морс, перебивши ягоди в блендері, та додати меду.

Щоб зберегти ягоди обліпихи якомога довше, їх слід тримати в морозильній камері перетертими з цукром чи цілими. Від заморозки обліпиха не втрачає своїх смакових та корисних властивостей. Зберігати ягоди в морозилці можна до року.

Читайте також:

Варикозне розширення вен "рідко зустрічається" в країнах, де дотримуються простих правил харчування

Чому японці не пахнуть потом, не люблять парфуми та не їдять багато м'яса

Перевірте себе: як очі можуть вказувати на високий рівень холестерину