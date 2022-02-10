Рослинна дієта: дослідники назвали один з основних наслідків

Можливо, настав час полюбити тофу?

Те, що ми їмо, і певні звички способу життя, які ми приймаємо, можуть впливати на наше самопочуття таким чином, що ми тільки починаємо розуміти. Тим не менш, ми знаємо, що зміна чи коректировка раціону та фізичні вправи можуть бути корисними.

Візьмемо, наприклад, перехід на рослинну дієту, переваги якої доводять багато дієтологів.

Дослідники, можливо, розкрили ще одну. Як виявилося, вживання великої кількості рослинної їжі допомагає боротися з симптомами таких захворювань, як розсіяний склероз (РС).

Дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, показало, що вживання більшої кількості ізофлавону — сполуки, яка міститься в багатьох продуктах рослинного харчування — може допомогти захистити від неврологічного стану.

«Наше дослідження показує, що ізофлавони допомагають пригнічувати захворювання, подібні до РС, заспокоюючи нашу імунну систему», — сказав провідний автор дослідження, доктор філософії Ашутош Мангалам. За його словами, здоровий мікробіом кишечника має вирішальне значення для цього процесу, оскільки певні бактерії необхідні для розщеплення та метаболізму ізофлавонів.

Експеримент показав, що дієта може мати значний вплив на прогресування розсіяного склерозу та його симптоми. Продукти, багаті ізофлавонами, потенційно впливають на здоров’я. Питання в тому, які продукти містять найбільшу концентрацію цієї корисної сполуки?

«Гарними джерелами ізофлавонів є бобові, такі як соя та нут, горіхи, такі як фісташки та арахіс, і фрукти, такі як смородина та родзинки», – каже Мангалам, додаючи, що найбагатшим джерелом ізофлавонів є соя.

Правда, окрім дієти потрібно додати і фізичні навантаження. Доктор медичних наук, професор неврології Чиказького університету Ентоні Редер вважає, що дотримання середземноморської дієти, сонячне світло та регулярна помірна фізична активність допомагають запобігти РС. І хоча ми знаємо, що куріння та бездіяльність можуть призвести до різкого зростання «кількості нападів і швидкості прогресування склерозу», не існує 100%-ї профілактики — принаймні, поки що.

«Ми чекаємо на ідеальний пробіотик», — каже Редер.

Щоб дізнатися більше про зміни в дієті, які можуть допомогти покращити ваше здоров’я, обов’язково ознайомтеся з найкращими продуктами, що вгамують голод і допоможуть швидко схуднути.