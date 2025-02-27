Рослинний білок: чим корисний та в яких продуктах його найбільше

Продукти, що містять білки, варто включати в кожен прийом їжі.

Правильне харчування — це запорука здорового організму та гарного настрою. Основу здорового раціону складають білки, жири та вуглеводи. Білок можна назвати будівним матеріалом, адже він допомагає у побудові клітин та розвитку внутрішніх органів. Продукти, багаті на білок, затребувані серед людей, які займаються спортом, прагнуть схуднути або просто бажають зміцнити здоров'я.

Продукти з найвищим складом білка:

Сир — є одним з найбільших джерел білків. Наприклад, у сирі "Пармезан" більше третини у складі саме білків.

— є одним з найбільших джерел білків. Наприклад, у сирі "Пармезан" більше третини у складі саме білків. Мигдаль — ці горішки також повні білку, клітковини, вітамінів та поживні речовини.

— ці горішки також повні білку, клітковини, вітамінів та поживні речовини. Ікра — ще одне з джерел білків. Це може бути червона, чорна та ікра минтая. Майже третина у складі ікри — це білок.

— ще одне з джерел білків. Це може бути червона, чорна та ікра минтая. Майже третина у складі ікри — це білок. Куряче філе — це продукт, який складає основу раціону людей, які слідкують за харчуванням. І все тому, що у 100 г філе міститься 30 г білків.

— це продукт, який складає основу раціону людей, які слідкують за харчуванням. І все тому, що у 100 г філе міститься 30 г білків. Соя — продукт, який є головним складником меню вегетаріанців та веганів. А все тому, що соя — це рослинна альтернатива тваринному білку. У 100 г сої міститься близько 35 г сої.

— продукт, який є головним складником меню вегетаріанців та веганів. А все тому, що соя — це рослинна альтернатива тваринному білку. У 100 г сої міститься близько 35 г сої. Яйця — міститься багато мінералів, вітамінів, поживних речовин. В одному яйці - близько 6 г білків.

— міститься багато мінералів, вітамінів, поживних речовин. В одному яйці - близько 6 г білків. Гарбузове насіння також допоможе отримати добову норму білків. У 100 г гарбузового насіння міститься близько 25 г білків.

також допоможе отримати добову норму білків. У 100 г гарбузового насіння міститься близько 25 г білків. Яловичина займає перше місце серед м’яса за кількістю білків. У 100 г яловичини міститься близько 32 г білків.

займає перше місце серед м’яса за кількістю білків. У 100 г яловичини міститься близько 32 г білків. Сир тофу — є рослинною альтернативою натуральним сирам. У 100 г тофу міститься близько 18 г білків.

— є рослинною альтернативою натуральним сирам. У 100 г тофу міститься близько 18 г білків. Сочевиця — крупа, яка є джерелом рослинних білків.

— крупа, яка є джерелом рослинних білків. Насіння чіа — поживний продукт, який також є джерелом білків. У 100 г продукту міститься 18 г білків.

— поживний продукт, який також є джерелом білків. У 100 г продукту міститься 18 г білків. Риба — це продукт, у якому міститься до 30 г білків (в залежності від видів риби).

Раніше ми писали, які продукти понижують тиск. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: