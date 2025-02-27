Рослинний білок: чим корисний та в яких продуктах його найбільше

Продукти, що містять білки, варто включати в кожен прийом їжі.
Правильне харчування — це запорука здорового організму та гарного настрою. Основу здорового раціону складають білки, жири та вуглеводи. Білок можна назвати будівним матеріалом, адже він допомагає у побудові клітин та розвитку внутрішніх органів. Продукти, багаті на білок, затребувані серед людей, які займаються спортом, прагнуть схуднути або просто бажають зміцнити здоров'я.
Продукти з найвищим складом білка:
- Сир — є одним з найбільших джерел білків. Наприклад, у сирі "Пармезан" більше третини у складі саме білків.
- Мигдаль — ці горішки також повні білку, клітковини, вітамінів та поживні речовини.
- Ікра — ще одне з джерел білків. Це може бути червона, чорна та ікра минтая. Майже третина у складі ікри — це білок.
- Куряче філе — це продукт, який складає основу раціону людей, які слідкують за харчуванням. І все тому, що у 100 г філе міститься 30 г білків.
- Соя — продукт, який є головним складником меню вегетаріанців та веганів. А все тому, що соя — це рослинна альтернатива тваринному білку. У 100 г сої міститься близько 35 г сої.
- Яйця — міститься багато мінералів, вітамінів, поживних речовин. В одному яйці - близько 6 г білків.
- Гарбузове насіння також допоможе отримати добову норму білків. У 100 г гарбузового насіння міститься близько 25 г білків.
- Яловичина займає перше місце серед м’яса за кількістю білків. У 100 г яловичини міститься близько 32 г білків.
- Сир тофу — є рослинною альтернативою натуральним сирам. У 100 г тофу міститься близько 18 г білків.
- Сочевиця — крупа, яка є джерелом рослинних білків.
- Насіння чіа — поживний продукт, який також є джерелом білків. У 100 г продукту міститься 18 г білків.
- Риба — це продукт, у якому міститься до 30 г білків (в залежності від видів риби).
Раніше ми писали, які продукти понижують тиск. Більше про це читайте у новині.
Читайте також: