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Рослинний білок: чим корисний та в яких продуктах його найбільше

Рослинний білок: чим корисний та в яких продуктах його найбільше

Риба є чудовим джерелом білка / Фото: pixabay.com

Продукти, що містять білки, варто включати в кожен прийом їжі. 

Правильне харчування — це запорука здорового організму та гарного настрою. Основу здорового раціону складають білки, жири та вуглеводи. Білок можна назвати будівним матеріалом, адже він допомагає у побудові клітин та розвитку внутрішніх органів. Продукти, багаті на білок, затребувані серед людей, які займаються спортом, прагнуть схуднути або просто бажають зміцнити здоров'я.

Продукти з найвищим складом білка:

  • Сир — є одним з найбільших джерел білків. Наприклад, у сирі "Пармезан" більше третини у складі саме білків. 
  • Мигдаль — ці горішки також повні білку, клітковини, вітамінів та поживні речовини. 
  • Ікра — ще одне з джерел білків. Це може бути червона, чорна та ікра минтая. Майже третина у складі ікри — це білок. 
  • Куряче філе — це продукт, який складає основу раціону людей, які слідкують за харчуванням. І все тому, що у 100 г філе міститься 30 г білків.
  • Соя — продукт, який є головним складником меню вегетаріанців та веганів. А все тому, що соя — це рослинна альтернатива тваринному білку. У 100 г сої міститься близько 35 г сої. 
  • Яйця —  міститься багато мінералів, вітамінів, поживних речовин. В одному яйці - близько 6 г білків.
  • Гарбузове насіння також допоможе отримати добову норму білків. У 100 г гарбузового насіння міститься близько 25 г білків. 
  • Яловичина займає перше місце серед м’яса за кількістю білків. У 100 г яловичини міститься близько 32 г білків. 
  • Сир тофу — є рослинною альтернативою натуральним сирам. У 100 г тофу міститься близько 18 г білків. 
  • Сочевиця — крупа, яка є джерелом рослинних білків.
  • Насіння чіа — поживний продукт, який також є джерелом білків. У 100 г продукту міститься 18 г білків. 
  • Риба — це продукт, у якому міститься до 30 г білків (в залежності від видів риби). 

Раніше ми писали, які продукти понижують тиск. Більше про це читайте у новині.

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