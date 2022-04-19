Ротавірусна чи "кишкова" інфекція: як можна запобігти хворобі під час війни

Ротавірусна чи "кишкова" інфекція: як можна запобігти хворобі під час війни

Перебування у місцях скупчення людей і обмежений доступ до чистої води є причинами появи "кишкових" захворювань.

Майже всі недуги легко передаються від людини до людини, а отже є особливо небезпечними під час війни.

Ротавірусна інфекція – одне з таких інфекційних захворювань. Ранніми ознаками ротавірусної інфекції є різке підняття температури і блювота, пізніше – тривала діарея. Може також спостерігатися біль у животі, передають у МОЗ.

У здорових дорослих ротавірусна інфекція може мати лише легкі прояви та симптоми або не мати їх взагалі. Проте для немовлят і дітей раннього віку це захворювання є небезпечним через ризик швидкого зневоднення.

Публікуємо інформацію про те, як передається ротавірус, як проводити профілактику захворювання, а також як лікувати ротавірусну інфекцію.

Все доступно – в інфографіці.

Як передається ротавірус

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