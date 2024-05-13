Розбираємося в основних відмінностях: що корисніше — куряче чи індиче м'ясо

Якщо людина слідкує за своїм харчуванням чи перебуває на дієті, м'ясо курки або індички складає основу її меню. Давайте розберемося, що корисніше — індичка чи курка.

Курка та індичка: відмінності

Насамперед, куряче та індиче м'ясо відрізняються за розміром тушки та кольором. В них також різний смак. Якщо ви спитаєте, чим відрізняється курка від індички за смаком, то кулінари вам скажуть, що індичатина є більш насиченою, яскравою, натомість курятина — м'якша та ніжніша. Однак для раціону важливішими є інші характеристики цих продуктів.

Що краще їсти на дієті — курку чи індичку: калорійність м'яса та його жирність

Якщо порівнювати калорійність м'яса зі шкіркою, курка поступиться індичці за дієтичністю. В 100 г курячого м'яса міститься 221 ккал, а ось в індичому — лише 144 ккал. Проте, якщо брати філе без шкірки, калорійність обох продуктів буде майже однаковою — 113 та 115 ккал відповідно.

Також індичка краще вписується в основні принципи дієт через низький вміст жиру. В її грудці міститься 0,7 г жиру, а ось в курячій — аж 2,6 г. Однак слід запам'ятати, що йдеться саме про грудку. В інших частинах як курки, так і індички, жиру значно більше — у 8-10 разів.

Інші характеристики курки та індички

За вміст білка м'ясо курки та індички не змагаються між собою, адже мають приблизно однакову його кількість: на 100 г — 21 г в курятині та 24 г в індичці. Білка більше знову ж таки в грудці, стегна та крильця вважаються менш поживними.

М'ясо і курки, і індички містить селен, який є важливим для імунітету людини та правильного функціонування ендокринної системи. В курці його більше — в 100 г міститься 58% від добової норми селену (в індичці — лише 44%).

В індичці та курці міститься також "гормон радості" (триптофан). Тут його майже однаково — 0,27 г у курятині та 0,28 г у індичці.

Майже "нічия" за вмістом холестерину — у 100 г курки його 64 мг, а в індичому м'ясі 62 мг.

Звичайно, властивості м'яса багато в чому залежать від способу його приготування. Якщо використовувати менше олії, не додавати соуси, відмовитися від смаження (а обирати запікання чи тушкування), будь-яка страва буде кориснішою. Особливо це важливо для дитячого харчування. Цікаво, що лікарі більше схильні вважати кориснішим для прикорму малюків саме індиче м'ясо, оскільки воно не викликає алергічних реакцій.

Сказати напевно, що корисніше — курка чи індичка — складно. Головне — завжди обирати свіже та якісне м'ясо, в якому немає антибіотиків та гормонів. Перевірити наявність цих речовин без спеціального обладнання неможливо, тому намагайтеся купувати продукт у великих перевірених магазинах.

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