Розкрито неочевидну користь від вживання мойви: ця дрібна риба інколи краща за червону

Вчені шукають способи подовжити життя людини вже не перше століття. І тепер вони виявили цікавий ефект там, де й не очікували.

В Medical Xpress пишуть, що останнє дослідження показало приємний бонус від вживання в їжу дрібної риби.

Як засвідчили попередні дослідження, загалом вживання риби позитивно впливає на організм людини, особливо коли йдеться про ризик смертності. Однак останні дослідження були зосередженні саме на дрібній рибі. В журналі Public Health Nutrition опублікували результати, які здивували вчених.

Провідний автор дослідження, доктор Чинацу Ксахари від самого дитинства харчується винятково дрібною рибою, а тепер постійно додає її до раціону своїх дітей. Тому він разом з доцентом Такасі Тамурою і професором Кенджі Вакаї (Вища медична школа Університету Нагої в Японії) зосередилися на тій користі, яку дає вживання дрібної риби людині.

Зазвичай японці загалом віддають перевагу саме дрібній рибі, зокрема атлатичній мойві, невеликим сардинам, японській корюшці тощо. Найчастіже її вживають у цілому вигляді, тобто разом з головою та кістками. Саме вони містять найбільше вітаміну А і кальцію.

Під час дослідження команда вчених вирішила вивчити зв'язок між ризиком ранньої смерті та вживанням дрібної риби. В дослідженні взяли участь понад 80 тисяч учасників віком від 35 до 69 років з усіх регіонів Японії. Те, як часто людина вживає дрібну рибу, оцінювали за допомогою опитування. Також протягом 9 років вчені спостерігали за реципієнтами. За цей час вони зафіксували 2428 смертей, з яких близько 60% були пов'язані з різними видами раку. Але найцікавіше те, що смертність від усіх інших причин і смертність від раку серед жінок, які вживали дрібну рибу постійно, значно знизилася.

Серед тих жінок, які їли дрібну рибу 1-3 рази на місяць, ризик смерті знизився у 0,68 раза. Серед тих, хто вживав цей продукт 1-2 рази на тиждень, показники становили 0,72 раза, а серед тих, хто їв дрібну рибу понад 3 разів на тиждень, ризик смертності впав у 0,69 раза. Відповідно ризик смерті від раку знизився в 0,72, 0,71 і 0,64 раза порівнюючи з тими, хто дрібну рибу не вживав.

Звісно, вчені врахували й інші чинники, які здатні вплинути на смертність (вік, шкідливі звички, споживання певних поживних речовин, IMT, вживання деяких продуктів). І все ж було виявлено, що у жінок, які їдять дрібну рибу доволі часто, ризик померти від раку чи інших причин у ранньому віці значно менший. Ймовірно, кажуть науковці, включення дрібної риби, зокрема мойви, до свого щоденного раціону може стати простим вирішенням проблеми ранньої смертності серед жінок.

Що ж до ризику смертності серед чоловіків, то й тут тенденція залишалася такою ж, як і з жінками, хоча й не настільки статистично значущою. Як зазначили автори дослідження, це все ще залишається незрозумілим, проте вони вважають, що такі результати могли з'явитися через обмежену кількість чоловіків, які взяли участь в експерименті.

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