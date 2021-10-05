Розлади харчової поведінки: як перестати сподіватися на дієти

Анорексія, булімія та компульсивне переїдання — не просто тимчасові порушення режиму харчування. Про примхи та слабку силу волі взагалі не йдеться. Часто РХП супроводжується іншими, не менш серйозними психологічними проблемами, які допоможе вирішити лише фахівець. Доведеться також скласти правила нормального харчування. Про це ми розпитали дієтологиню Олену Плахотнюк.

Розлади харчової поведінки (РХП) – це психологічні проблеми, пов'язані з порушеннями вживання їжі.

Люди з РХП або сильно обмежують себе в їжі, або переїдають і потім викликають блювання чи виснажують себе надмірними фізичними навантаженнями.

У книзі Американської психіатричної асоціації (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) представлено нові визначення розладів харчової поведінки.

Компульсивне переїдання

Вживання надмірної кількості їжі у продовж короткого часу було відокремлене у власну категорію після того, як стало зрозумілим, наскільки воно поширене.

Різниця між розладом харчової поведінки та звичайним переїданням - у втраті контролю, а також почутті провини, відрази, сорому або зніяковілості. При РХП ви переїдаєте щонайменше раз на тиждень упродовж трьох місяців, часто наодинці.

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Анорексія

Відмову від їжі, як визначає нове дослідження, спричиняє патологічний страх погладшати в поєднанні зі спотвореним образом тіла. РХП у цьому випадку призводить до радикальних спроб худнути за будь-яку ціну, зокрема за допомогою обмеження калорій та надмірних фізичних навантажень.

Булімія

Якщо після переїдання виникає спроба викликати блювоту або людина вживає проносні препарати, аби не погладшати і скинути зайву вагу, це свідчить про нервову булімію. Раніше медики визначали булімію у пацієнтів, якщо вони так позбавлялися зайвого два рази на тиждень, однак нове визначення скорочує кількість таких процедур до одного на тиждень.

Думки про їжу і режим харчування

Скільки або як часто харчується людина, не може характеризувати її харчову поведінку. Важливо те, що вона думає про їжу - хороша вона чи погана.

Багато з тих, хто страждає на РХП, знаходяться в стані між переїданням і недоїданням. Такі люди або практично голодають протягом робочого дня і наїдаються сповна пізно ввечері, або тижнями жорстко обмежують себе з понеділка по п'ятницю і влаштовують свято шлунка на вихідних.

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Буває, що тижні або місяці жорсткої дієти змінюються такими ж періодами хаотичного або емоційного переїдання.

"Люди з РХП із жахом думають, що без дієт не буде жодного результату. Але насправді це не так", - говорить наша консультантка Олена Плахотнюк.

Отже, якими ж є правила нормального харчування?

Їжте тоді, коли з'являється відчуття голоду або потреба в певному визначеному продукті. Обирайте ті продукти, які задовольняють потреби людини в їжі. Не втрачайте зв'язок зі своїм тілом, споживайте їжу з повним усвідомленням цього процесу та із задоволенням. Зупиняйте прийом їжі за умови насичення.

Важливо відчувати сигнали свого тіла, а також поважати відчуття голоду і реагувати на нього, обираючи їжу з урахуванням того, чого хоче організм.

Не наслідуйте чиїсь ідеї, які стосуються правильності вибору їжі. Навчитися говорити "так" чи "ні" певним продуктам харчування.

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