Розмаринова вода: чи справді це панацея від випадіння волосся

Вода з розмарином є повністю натуральним і універсальним рішенням для здоров'я волосся.

Вода з розмарином дійсно допомагає волоссю. Екстракт покращує ріст волосся, кровообіг шкіри голови, пригнічуючи гормональні зміни, які можуть спричинити випадання волосся, і діючи як антиоксидант.

Вода розмарину діє як природний кондиціонер, розгладжує кутикули волосся, підвищуючи міцність і еластичність, запобігаючи ламкості та посіченню кінчиків. Він збагачений основними поживними речовинами, такими як залізо, кальцій і вітаміни, які проникають глибоко в стрижні волосся, зміцнюючи кожне пасмо зсередини.

Це збагачене поживними речовинами зміцнення гарантує, що ваше волосся не тільки росте, але й залишається сильним, здоровим і стійким до стресів навколишнього середовища та пошкоджень, пов’язаних із укладкою.

Розмаринову воду можна застосовувати декількома способами:​

Розпилюйте розчин безпосередньо на шкіру голови двічі на день, м'яко масажуючи для покращення всмоктування

Після миття волосся шампунем обполосніть його розмариновою водою, не змиваючи. Це додасть блиску та полегшить розчісування

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