Найсильнішу рису відмінності людини від тварин становить моральне почуття: День еволюції і теорія Дарвіна

24 листопада щорічно проводиться Міжнародний день еволюції.

Міжнародний день еволюції — це свято, присвячене річниці першої публікації Чарльза Дарвіна «Про походження видів». Саме 24 листопада 1859 року публікація побачила світ і викликала справжній ажіотаж.

Англійському натуралісту знадобилося 20 років, щоб пояснити процес еволюції.

Відповідно до його теорії, еволюція – це зміна спадкових показників біологічних популяцій протягом наступних поколінь. Передбачається, що, зрештою, кожна жива істота може простежити своє походження від бактерії, яка жила мільярди років тому.

Стверджується, що еволюція у організмі відбувається через зміни спадкових ознак – спадкових характеристик організму. Наприклад, у людей колір очей є успадкованою характеристикою, і людина може успадкувати карі очі від одного зі своїх батьків.

Приблизно 8% населення світу нині мають блакитні очі.

Сотні досліджень підтверджують факти еволюції як у мікроеволюційному, так і в макроеволюційному масштабі – від виникнення нових рис та нових видів до підстав складності, які ми бачимо у житті, та статистичної ймовірності виникнення такої складності.

Але еволюція – це лише теорія. Це не факт чи науковий закон. Еволюція ненаукова, тому що вона не піддається серйозній науковій перевірці. Вона заявляє про події, які не спостерігалися у лабораторних умовах і ніколи не можуть бути відтворені. Еволюція не може пояснити появу життя на Землі.

З нагоди Дня еволюції ми зробили добірку цитат Чарльза Дарвіна

Найсильнішу рису відмінності людини від тварин становить моральне почуття, чи совість. І панування його виявляється у короткому, але могутньому і вкрай виразному слові «повинен». Тим, хто повною мірою визнає безсмертя людської душі, загибель нашого світу здасться не такою жахливою. Здатність червоніти — найхарактерніша і найлюдяніша якість із усіх людських властивостей. Людина скрупульозно вивчає характер і родовід коней, бугаїв та собак, перш ніж допустити їх спарювання. Коли ж йдеться про його власний шлюб, людина рідко виявляє таку передбачливість, а іноді й не виявляє її зовсім. Мавпа, яка одного разу сп'яніла від бренді, ніколи до напою більше не доторкнеться. І в цьому мавпа значно розумніша за більшість людей. Розмножуйтесь, міняйтеся, і нехай найсильніші виживають, а найслабші помруть. Пояснити походження життя на землі лише випадковістю — це ніби пояснити походження словника вибухом в друкарні. Немає нічого більш нестерпного, ніж неробство. Невігластво завжди має більшу самовпевненість, ніж знання. Чим більше ми пізнаємо незмінні закони природи, тим більш неймовірними стають для нас дива. Людина, яка вирішила розтратити хоча б одну годину свого часу, ще не доросла до того, щоб розуміти всю цінність життя.

У світовій спільності навіть поширюють привітання до Міжнародного дня еволюції

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Ми зібрали найкращі привітання до Дня еволюції

Життя полягає в тому, щоб постійно розвиватися, і тому зміни – це єдина константа, яка підтримує нас. З Днем еволюції!

Один аспект життя постійно розвивається, і це те, що робить його щасливішим для нас.

Ми всі розвиваємося, і від нас залежить, як ми хочемо розвиватися у своєму житті. З нагоди Дня еволюції передаємо вам свої теплі побажання».

Давайте подякуємо Чарльзу Дарвіну за те, що він дав нам теорію, що відповідає на так багато питань, які ми мали у житті.

Кожний із нас має пережити власну еволюцію, і ми усвідомлюємо це, коли озирнумося назад. Щиро вітаємо всіх з Днем Еволюції!

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