Найсильнішу рису відмінності людини від тварин становить моральне почуття: День еволюції і теорія Дарвіна

24 листопада щорічно проводиться Міжнародний день еволюції.
Міжнародний день еволюції — це свято, присвячене річниці першої публікації Чарльза Дарвіна «Про походження видів». Саме 24 листопада 1859 року публікація побачила світ і викликала справжній ажіотаж.
Англійському натуралісту знадобилося 20 років, щоб пояснити процес еволюції.
Відповідно до його теорії, еволюція – це зміна спадкових показників біологічних популяцій протягом наступних поколінь. Передбачається, що, зрештою, кожна жива істота може простежити своє походження від бактерії, яка жила мільярди років тому.
Стверджується, що еволюція у організмі відбувається через зміни спадкових ознак – спадкових характеристик організму. Наприклад, у людей колір очей є успадкованою характеристикою, і людина може успадкувати карі очі від одного зі своїх батьків.
Приблизно 8% населення світу нині мають блакитні очі.
Сотні досліджень підтверджують факти еволюції як у мікроеволюційному, так і в макроеволюційному масштабі – від виникнення нових рис та нових видів до підстав складності, які ми бачимо у житті, та статистичної ймовірності виникнення такої складності.
Але еволюція – це лише теорія. Це не факт чи науковий закон. Еволюція ненаукова, тому що вона не піддається серйозній науковій перевірці. Вона заявляє про події, які не спостерігалися у лабораторних умовах і ніколи не можуть бути відтворені. Еволюція не може пояснити появу життя на Землі.
З нагоди Дня еволюції ми зробили добірку цитат Чарльза Дарвіна
- Найсильнішу рису відмінності людини від тварин становить моральне почуття, чи совість. І панування його виявляється у короткому, але могутньому і вкрай виразному слові «повинен».
- Тим, хто повною мірою визнає безсмертя людської душі, загибель нашого світу здасться не такою жахливою.
- Здатність червоніти — найхарактерніша і найлюдяніша якість із усіх людських властивостей.
- Людина скрупульозно вивчає характер і родовід коней, бугаїв та собак, перш ніж допустити їх спарювання. Коли ж йдеться про його власний шлюб, людина рідко виявляє таку передбачливість, а іноді й не виявляє її зовсім.
- Мавпа, яка одного разу сп'яніла від бренді, ніколи до напою більше не доторкнеться. І в цьому мавпа значно розумніша за більшість людей.
- Розмножуйтесь, міняйтеся, і нехай найсильніші виживають, а найслабші помруть.
- Пояснити походження життя на землі лише випадковістю — це ніби пояснити походження словника вибухом в друкарні.
- Немає нічого більш нестерпного, ніж неробство.
- Невігластво завжди має більшу самовпевненість, ніж знання.
- Чим більше ми пізнаємо незмінні закони природи, тим більш неймовірними стають для нас дива.
- Людина, яка вирішила розтратити хоча б одну годину свого часу, ще не доросла до того, щоб розуміти всю цінність життя.
У світовій спільності навіть поширюють привітання до Міжнародного дня еволюції
Ми зібрали найкращі привітання до Дня еволюції
- Життя полягає в тому, щоб постійно розвиватися, і тому зміни – це єдина константа, яка підтримує нас. З Днем еволюції!
- Один аспект життя постійно розвивається, і це те, що робить його щасливішим для нас.
- Ми всі розвиваємося, і від нас залежить, як ми хочемо розвиватися у своєму житті. З нагоди Дня еволюції передаємо вам свої теплі побажання».
- Давайте подякуємо Чарльзу Дарвіну за те, що він дав нам теорію, що відповідає на так багато питань, які ми мали у житті.
- Кожний із нас має пережити власну еволюцію, і ми усвідомлюємо це, коли озирнумося назад. Щиро вітаємо всіх з Днем Еволюції!
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