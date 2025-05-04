Рукола: кому не можна її їсти та чому, користь рослини

Протипоказання для вживання руколи

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Користь руколи

Рукола містить безліч вітамінів та мікроелементів, як-от B, C, A, K, E, фолат, калій, магній, цинк, залізо, селен тощо, необхідних для живлення та підтримки здоров’я організму.

Флавоноїди та глікозиди, які містяться в руколі, мають антиоксидантні властивості та захищають організм від багатьох недуг, зокрема від ракових захворювань.

Що лікує рукола

Користь руколи для здоров’я величезна.

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Зміцнення імунітету. Рукола має протизапальні властивості та поліпшує стан імунної системи, допомагаючи організму боротися зі шкідливими мікробами та бактеріями.

Відомі антикоагулянтні властивості рослини, тому вона призначається для зменшення ризику тромбофлебіту.

Рукола покращує стан нервової системи.

Вона також сприяє процесам детоксикації, допомагаючи очищувати організм від токсинів.

Завдяки великому вмісту вітамінів, макро- й мікроелементів руколу вважають хорошим енергетиком. Вона швидко приводить у тонус організм, підвищує працездатність, нормалізує водно-сольовий баланс і запобігає розвитку онкологічних захворювань.

Вживання руколи налагоджує обмінні процеси, покращує процес травлення, підвищує рівень гемоглобіну, виводить надлишки холестерину.

Руколу рекомендують вживати в разі стресів та депресій, малокрів’я.

Корисною рукола є і для хворих на цукровий діабет.

Чим корисна рукола для жінок

Низька калорійність робить цю рослину незамінною для тих, хто хоче схуднути. Експерти рекомендують влаштовувати розвантажувальні дні з використанням руколи — вітаміни, які містяться в зелені, дадуть необхідну кількість енергії, а мінімум калорій допоможуть позбутися зайвих кілограмів.

Завдяки В-каротину ця зелень покращує стан шкіри, нігтів і волосся.

Вона також використовується в масках для обличчя як засіб проти старіння.

Користь руколи для чоловіків

Рукола ефективно бореться з пошкодженнями стінок шлунка, сприяє загоєнню виразок.

А ще рукола — відомий афродизіак, який покращує потенцію та підвищує сексуальний потяг до протилежної статі.

Кому не можна вживати руколу. Протипоказання для її вживання

Хоча рукола має багато корисних властивостей, вона підходить не для всіх.

Насамперед вона може не підходити через індивідуальну непереносність активних речовин, які входять до складу руколи, що може проявлятися у вигляді спазмів у горлі, набряків слизових, порушення травлення.

Рукола протипоказана людям, які приймають антикоагулянти, оскільки вона може підсилювати їх дію.

Також рукола може бути шкідливою для людей із гастритом з підвищеною кислотністю та деякими захворюваннями органів травлення. Дієтологи не рекомендують їсти руколу у великих кількостях у разі захворювань печінки, дискінезії жовчовивідних шляхів, коліту, подагри.

Оскільки у руколи є значна кількість щавлевої кислоти, яка призводить до утворення каменів у нирках, її потрібно з обережністю споживати схильним до цього захворювання. Водночас кальцій, якого теж багато в руколі, покращує роботу нирок, тому потрібно обмежити споживання цієї рослини, не виключивши її повністю з меню.

Людям із порушенням функціонування щитоподібної залози та аутоімунними захворюваннями варто утримуватися від вживання руколи.