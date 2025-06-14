Найкорисніша риба для вашого здоров’я / © Pixabay

Реклама

Мова йде про сардини. Вони недорогі, але дуже смачні та корисні. Але, нажаль, більшість українців обходить їх стороною. Мовляв, навіщо купувати дешеві консерви.

Дієтологи ж радять по можливості їсти сардини якомога частіше. Насамперед, тому, що вони містять велику кількість Омега-3 жирних кислот, які допомагають нормалізувати тиск, “почистити” судини, покращити роботу серця. За регулярного вживання, вони додатково поліпшують настрій і заспокоюють нерви.

Крім цього, сардини містять багато білка, який дуже легко засвоюється нашим організмом. Тому сардини рекомендовано їсти в будь-якому віці. Доречні вони за дієтичного чи спортивного харчування. А ще вони надовго насичують. В сардинах міститься вітамін D, який є дуже цінним для здоров’я кісток, покращення імунітету і загального самопочуття.

Реклама

Хоча лосось і вважається дещо кориснішим, проте користь від нього не така вагома, як ціна, яка набагато вища за вартість сардин. Проте, пам’ятайте, що купувати консерви слід лише перевірених виробників, в супермаркетах або великих магазинах.