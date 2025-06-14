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Риба №1 для вашого здоров’я: дешевша за скумбрію, корисніша за лосось — обов’язково додайте до раціону
Її можна придбати практично в кожному магазині, при цьому ціна на неї невисока. Але дієтологи стверджують, що саме ця риба є дуже цінною для здоров’я. В ній багато білка і корисних жирів.
Мова йде про сардини. Вони недорогі, але дуже смачні та корисні. Але, нажаль, більшість українців обходить їх стороною. Мовляв, навіщо купувати дешеві консерви.
Дієтологи ж радять по можливості їсти сардини якомога частіше. Насамперед, тому, що вони містять велику кількість Омега-3 жирних кислот, які допомагають нормалізувати тиск, “почистити” судини, покращити роботу серця. За регулярного вживання, вони додатково поліпшують настрій і заспокоюють нерви.
Крім цього, сардини містять багато білка, який дуже легко засвоюється нашим організмом. Тому сардини рекомендовано їсти в будь-якому віці. Доречні вони за дієтичного чи спортивного харчування. А ще вони надовго насичують. В сардинах міститься вітамін D, який є дуже цінним для здоров’я кісток, покращення імунітету і загального самопочуття.
Хоча лосось і вважається дещо кориснішим, проте користь від нього не така вагома, як ціна, яка набагато вища за вартість сардин. Проте, пам’ятайте, що купувати консерви слід лише перевірених виробників, в супермаркетах або великих магазинах.