"Щаслива" дієта: як схуднути за допомогою серотоніну, рекомендації спеціаліста

Як вважає докторка біологічних наук, завідувачка однієї з найбільших у світі наукових лабораторій, Джудіт Вуртман — найлегший спосіб схуднути, це задовільнити свій мозок. Вона придумала серотонінову дієту. Що це таке і як її дотримуватися?

Джудіт Вуртман займається вивченням жіночого здоров'я та того, як різні дієти на нього впливають. Разом зі своїм колегою вона написала книгу "Сила серотонінової дієти", яка сьогодні вважається одним з основних маніфестів нового здорового способу життя. Що таке серотонінова дієта, що можна їсти і які рекомендації дає авторка.

Ми раніше розповідали про японську дієту на 14 днів, яка дуже популярна серед японок.

Серотонінова дієта: в чому її сенс

Головний сенс полягає в тому, щоб радіти життя, мати багато енергії і при цьому худнути. Для цього потрібно "потоваришувати" зі своїм апетитом. Джудіт вважає, що він не буде зашкалювати, якщо збільшити рівень серотоніну. Це хімічний елемент, який є одним з нейротрансмітерів мозку. Він відповідає за різноманітні процеси в нашому організмі. Зокрема, за лібідо, настрій та апетит.

Коли падає рівень серотоніну, людина відчуває напад гострого голоду і хочеться з'їсти щось "солоденьке" чи "смачненьке". І чим шкідливіше, тим краще. Коли в мозку хронічно мало серотоніну, починається депресія. А ось коли він в нормі, людина відчуває всю повноту життя, навіть, якщо востаннє вона з'їла лише один салат шість годин тому.

Серотонінова дієта / Фото: pixabay.com

Деякі лікарі пов'язують ожиріння по верхньому типу (коли жир накопичується в області талії і з'являється великий живіт) саме з нестачею серотоніну. За синтез серотоніну в організмі відповідає триптофан. Це амінокислота, яка міститься в багатьох продуктах, які також багаті на клітковину, білок, складні вуглеводи. Тому їх часто називають "повільними". Вони довго перетравлюються, не викликаючи різкого стрибка рівня глюкози.

А порожні вуглеводи навпаки, легко засвоюються. Знижують рівень серотоніну суворі дієти, алкоголь і кава.

На практиці серотонінова дієта означає, що можна їсти будь-які продукти з цільного зерна, овес, бобові, коричневий рис, морепродукти, індичку, фініки, банани, курагу, інжир, кунжут, різноманітні горіхи, креветки, солодку картоплю, цвітну капусту, селеру, помідори, броколі, темний шоколад (з вмістом какао не менше 85%).

Якщо хочеться алкоголю, краще обирати червоне сухе вино.

Така дієта, за словами Вуртман, дуже приємна, адже потрібно обмежувати себе зовсім трішки, можна їсти пасту з тведих сортів, хліб та інші смачні продукти. Але дуже важливо скільки і коли.

Серотонінова дієта: меню та інші рекомендації лікарки

Якщо ви відчуваєте, що зголодніли, вам допоможуть повільні вуглеводи. Краще їх не змішувати з білками, а почекати щонайменше 3 години після приймання вуглеводів. При цьому в одній порції повинно бути 4 г білків і не більше 3 г жирів.

Вуглеводи потрібно їсти на початку, а не наприкінці приймання їжі. Тобто, якщо у вас є цільнозерновий хліб, краще з'їсти шматочнок до основної страви.

Білки їжте на сніданок чи на обід, а ось наприкінці дня краще їсти повільні вуглеводи (банан, шматочок темного шоколаду, сухофрукти). Можна додати до вечері зовсім трішки білка — наприклад, приготувати пасту з креветками і спаржою. Серотонін підніметься і вам вже не захочеться солодкого чаю.

Серотоніновий голод викликається стресом (особливо, якщо ви робите декілька важких справ одночасно). Тобто, в такі моменти вам знадобиться більше серотоніну. Цього можна досягти, якщо перебувати більше на сонці і частіше рухатися. В осінньо-зимовий період, коли мало сонячних днів, обов'язково додайте до раціону мікроелементи та вітаміни в пігулках. Особливо ті, які позитивно впливають на нервову систему: вітаміни В6, В12, В5 та В8, хром, магній, селен, цинк, біотин та L-ліпоєва кислота.

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